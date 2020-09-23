استلام كارت اختبار الفصل لملاحقة سرقات التيار بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن لجان التفتيش على العدادات مسبوقة الدفع بالشركة القابضة للكهرباء تسلمت كارت اختبار الفصل والتوصيل الذى يعمل من خلال وضعه بالعداد لفصل التيار الكهربائى عن الوحدة وفى الحالة عدم فصل التيار يثبت أن هناك سرقة تيار بهذه الوحدة.

وأضاف المصدر، أنه تم استحداث كارت جديد بجميع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، للكشف عن التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع للقضاء على سرقات التيار الكهربائى، وتطبيق الغرامات والعقوبات الجديدة التى قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية تصل ل200 ألف جنيه.

وتابع المصدر أن هناك حاليا 9 ملايين 500 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد سنواياً، وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.

الجدير بالذكر أن من أهم مميزات العدادات مسبوقة الدفع هى تحقيق سياسة الدولة فى ترشيد الطاقة والقضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين وبالتالى إصدار فواتير شهرية خاطئة، ويمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاذ الرصيد وتتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى، ويتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح ويستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا، الاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد" ، علاوة على القضاء على مشاكل الفواتير المبالغ فيها، ويمكن للمستهلك إعادة التيار بمنزله فى حالة انقطاع التيار من خلال خفض الأحمال بمنزله فيعود التيار له مباشرة.

