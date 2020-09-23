وفاة رضيعة بسبب إهمال أمها بعد تركتها مع أخيها الصغير بحلوان

تسبب إهمال ربة منزل فى وفاة رضيعة فى حلوان، بعدما تركتها مع ابنها 10 سنوات بمفردهما، وأثناء اللهو معها ألقاها من مكان مرتفع داخل الشقة، مما أدى إلى وفاتها. تم القبض على الأم بتهمة الإهمال، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم مباحث حلوان بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد باستقبال جثة الطفلة "ج. ع" 8 أشهر، ويظهر متوفية، وبجسدها كدمات، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين قيام والدة الطفلة بتركها في غرفة بصحبة شقيقها "ي. ع" 10 سنوات، وأثناء اللهو معها قام بقتلها دون قصد، حيث قام بإلقائها من مكان مرتفع، وتم القبض على الأم "د. ف. ص" بتهمة الإهمال، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة.