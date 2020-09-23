أكثر الأجانب مشاركة مع ريال مدريد فى الليجا بعد وصول بنزيما للمباراة 350

يحتل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، المركز الثالث في قائمة اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة مع الفريق الملكى في مسابقة الدوري الإسباني "الليجا" على مر العصور، بعدما وصل اللاعب إلى المباراة رقم 350 في المسابقة ضد ريال سوسيداد، على ملعب "أنويتا"، مساء الأحد، في افتتاح مشوار الميرنجى لحملة الدفاع عن لقب المسابقة الذى توج به الموسم الماضى على حساب غريمه التقليدي برشلونة.

ونجح المهاجم الفرنسي فى صناعة تاريخ لنفسه داخل ريال مدريد والدخول فى قائمة أفضل الهدافين فى تاريخ المرينجي، حيث يعد خامس أفضل هداف مدريديستا في الدوري الإسباني بـ 169 هدفاً.

وتوّج بنزيما بلقب الليجا في المواسم 2011-2012، 2016-2017 و2019-2020، وحطّم الفرنسي، في الموسم الماضي، رقمه القياسي لعدد المباريات في الدوري (37) وكان أفضل هدافي الفريق برصيد 21 هدفًا.

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ويتصدر الأسطورة البرازيلي روبرت كارلوس، قائمة أكثر لاعبى ريال مدريد مشاركة في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 370 مباراة، متفوقا على مواطنه مارسيلو الذى سجل ظهوره في 358 مباراة في المسابقة حتى الآن ومازال رصيده قابلا للزيادة خلال الموسم الجديد.

ويأتي النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق ولاعب يوفنتوس الإيطالى الحالي، برصيد 292 مباراة في الليجا بقميص الفريق الملكى خلال مشواره الأسطورى بين عامي 2009 و2018، حيث يتربع الدون على صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد برصيد 450 هدفا.

ويحتل الأسطورة ألفريد دى ستيفانو، المركز الخامس بمشاركته فى 282 مباراة مع ريال مدريد بالليجا خلال الفترة بين عامى 1953 و1964، متفوقا على النجم الكرواتى لوكا مودريتش الذى شارك في 232 لقاء بقميص الملكى بالدوري الإسباني.

