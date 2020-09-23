قطار المحاكمات.. اليوم نظر أولى جلسات سيدة المحكمة

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها نظر أولى جلسات محاكمة السيدة نهى الإمام، المعروف إعلاميا بقضية سيدة المحكمة، والحكم فى استئناف مجدى عبد الغنى على حكم حبسه بقضية الميراث.

تنظر محكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات محاكمة المستشاره نهى الإمام بتهمة التعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة.

وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.-

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

الحكم فى استئناف مجدى عبد الغنى على حبسه بسبب ميراث أقاربه

تنطق محكمة جنح مستأنف الدقى، بحكمها فى الاستئناف المقدم من جانب مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على الحكم الصادر بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه؛ لامتناعه عن تسليم ميراث.

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كان مجدى عبد الغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقي الميراث اقاموا دعوى اختصوه فيها هو وأخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.

الحكم فى طلاب الثانوية بكفر الشيخ

تنطق الدائرة السادسة فحص، بالمحكمة الإدارية العليا، بحكمها فى الطعن المقدم من عدد من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بكفر الشيخ، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي العام الدراسي الماضي.

محاكمة 20 متهماً بالاتجار فى البشر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، محاكمة 20 متهماً بالاتجار فى البشر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، و عضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد أحمد صبرى، ، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

