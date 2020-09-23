جول مورنينج.. ويلباك يهز شباك ليستر سيتى برأسية +90 فى البريميرليج

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

نجح داني ويلباك، مهاجم أرسنال الانجليزي السابق ولاعب واتفورد الحالي، في تسجيل هدفا رائعا بقميص الجانرز في اللحظات الأخيرة ضد ليستر سيتى في البريميرليج موسم 2015-2016.

وقاد ويلباك فريقه السابق أرسنال نحو تحقيق فوز قاتلا بعدما سجل هدف الثلاث نقاط عن طريق ضربة رأسية بعد ركلة حرة من مسعود أوزيل سكنت الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهى المباراة لصالح المدفعجية بنتيجة 2/1 على ملعب "الامارات" ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدورى الإنجليزى في فبراير 2016.

يذكر أنه يلتقى فريق أرسنال الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد الننى، مع نظيره ليستر سيتى، في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب " كينج باور" معقل الثعالب"، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كأس كاراباو" بالموسم الجارى 2020-2021.

