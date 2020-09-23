الزمالك يقترب من التعاقد الرسمى مع مهاجم أجنبى سوبر

اقتربت إدارة الكرة بنادى الزمالك بقيادة امير مرتضي منصور من التعاقد رسميا مع مهاجم أجنبي متميز لتدعيم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بالتوازي مع مفاوضات إدارة الكرة مع المدربين الأجانب لتعيين مدير فني للفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للتعاون السعودي والذي فسخ تعاقده مع الزمالك مؤخرا ، وكشف مصدر داخل إدارة الكرة ان الزمالك حسم المفاوضات مع مهاجم يلعب في الدورى السعودى ويمتلك سيرة ذاتية قوية، وسيتم الإعلان عنه رسميا عقب انهاء ملف المدير الفني الأجنبي.

اما عن ملف المدير الفني الأجنبي فجاءت الساعات الأخيرة قبل الإعلان الرسمي مليئة بالأحداث حيث تصدرت المدرسة الإيطالية المشهد داخل الزمالك بعد رفض البرتغالي جيسوالدو فيريرا العودة للزمالك واعلانه رسميا رفضه تولي تدريب الزمالك في الوقت الراهن، لأسباب عائلية وأسرية بالإضافة إلى تواجد مساعديه فى العمل ببعض الأندية وهو ما سيصعب عليه الأمر، خاصة أنه لا يعمل بدونهم فى ظل كبر سنه ووصوله إلى 76 عاما، فى الوقت نفسه رفض مسئولو الزمالك إتمام التعاقد مع مواطنه باتشيكو بسبب مغالاته فى طلباته المادية الأمر الذى أدى فى النهاية لتكون المنافسة بين الثنائى الأرجنتينى كالديرون ومدرب إيطالى، وإن كان هناك اهتمام كبير بالأول نظرا لخبراته الكبيرة فى المنطقة حيث قاد العديد من الأندية العربية على رأسها الهلال السعودى وحقق العديد من النتائج الجيدة ومن المتوقع حسم الملف خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلن مرتضى منصور الموقف الحالى داخل قلعة ميت عقبة بشأن المدير الفنى الأجنبى الجديد للفريق، حيث كشف عن أن المشاورات مستمرة للمفاضلة بين أكثر من مرشح فى اجتماع اللجنة المكلفة باختيار المدير الفنى الجديد، حيث أوضح أن الأرجنتينى كالديرون المدير الفنى الأسبق للهلال السعودى ومدرب ايطالى إلى جانب 3 أسماء جديدة مرشحين لقيادة الفريق لاختيار الأفضل من بينهم.



