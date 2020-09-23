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نيمار يتصدر قائمة الأرقام القياسية فى إجمالي سوق الانتقالات ورونالدو الوصيف

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يتصدر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة اللاعبين أصحاب أعلى إجمالي فى قيمة الانتقالات المختلفة خلال مسيرتهم الكروية في مختلف فترات الانتقالات وفقا للإحصائية التي نشرتها شبكة " playmaker stats" العالمية، وبلغت قيمة انتقالات نيمار في مختلف فترات الميركاتو نحو 279 مليون جنيه استرلينى وفقا للشبكة العالمية، حيث انتقل من نادى سانتوس إلى برشلونة مقابل 45 مليون استرلينى ثم الصفقة التاريخية من الفريق الكتالونى إلى نادى العاصمة الفرنسية الأغلى في التاريخ مقابل 200 مليون استرلينى، وجاءت القائمة كالتالى..

نيمار دا سيلفا - 279 مليون جنيه إسترليني

كريستيانو رونالدو - 207 مليون جنيه استرلينى

روميلو لوكاكو - 198 مليون جنيه استرلينى

ألفارو موراتا - 160 مليون جنيه استرلينى

آنخيل دى ماريا - 152 مليون جنيه استرلينى

زلاتان إبراهيموفيتش - 152 مليون جنيه استرلينى

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جيمس رودريجيز - 147 مليون جنيه استرلينى

فيليب كوتينيو - 145 مليون جنيه استرلينى

جونزالو هيجواين – 143 مليون جنيه استرلينى

 

ويملك موراتا نجم أتلتيكو مدريد الإسبانى، فرصة كبيرة للتقدم فى القائمة بعدما اقترب من الرحيل لصفوف يوفنتوس الإيطالى على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تعزيز هجوم الفريق خلال الموسم الحالى. 

وكشفت شبكة "سكاى سبورتس" الإيطالية، عن توصل يوفنتوس، لإتفاق مع أتلتيكو مدريد للتوقيع مع ألفارو موراتا، على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو، مع خيار الشراء بـ 45 مليون يورو، فى الموسم التالى. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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