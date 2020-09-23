نيمار يتصدر قائمة الأرقام القياسية فى إجمالي سوق الانتقالات ورونالدو الوصيف

يتصدر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة اللاعبين أصحاب أعلى إجمالي فى قيمة الانتقالات المختلفة خلال مسيرتهم الكروية في مختلف فترات الانتقالات وفقا للإحصائية التي نشرتها شبكة " playmaker stats" العالمية، وبلغت قيمة انتقالات نيمار في مختلف فترات الميركاتو نحو 279 مليون جنيه استرلينى وفقا للشبكة العالمية، حيث انتقل من نادى سانتوس إلى برشلونة مقابل 45 مليون استرلينى ثم الصفقة التاريخية من الفريق الكتالونى إلى نادى العاصمة الفرنسية الأغلى في التاريخ مقابل 200 مليون استرلينى، وجاءت القائمة كالتالى..
نيمار دا سيلفا - 279 مليون جنيه إسترليني
كريستيانو رونالدو - 207 مليون جنيه استرلينى
روميلو لوكاكو - 198 مليون جنيه استرلينى
ألفارو موراتا - 160 مليون جنيه استرلينى
آنخيل دى ماريا - 152 مليون جنيه استرلينى
زلاتان إبراهيموفيتش - 152 مليون جنيه استرلينى
جيمس رودريجيز - 147 مليون جنيه استرلينى
فيليب كوتينيو - 145 مليون جنيه استرلينى
جونزالو هيجواين – 143 مليون جنيه استرلينى
ويملك موراتا نجم أتلتيكو مدريد الإسبانى، فرصة كبيرة للتقدم فى القائمة بعدما اقترب من الرحيل لصفوف يوفنتوس الإيطالى على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تعزيز هجوم الفريق خلال الموسم الحالى.
وكشفت شبكة "سكاى سبورتس" الإيطالية، عن توصل يوفنتوس، لإتفاق مع أتلتيكو مدريد للتوقيع مع ألفارو موراتا، على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو، مع خيار الشراء بـ 45 مليون يورو، فى الموسم التالى.
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