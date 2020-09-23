ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكنى فى ولاية هندية لـ 33 قتيلا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق في ولاية "ماهاراشترا" الهندية إلى 33 شخصا، وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية اليوم الأربعاء أنه تم إنقاذ 33 شخصا آخرين من تحت أنقاض المبنى المنهار من بينهم 11 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين عامين إلى 15 عاما، مشيرة إلى أن جهود البحث والإنقاذ مازالت جارية.

وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب وملابسات وقوع الحادث.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه وأسفه إزاء وقوع الخسائر في الأرواح جراء هذا الحادث، كما أعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

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