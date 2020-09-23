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وزير الخارجية البريطانى يصف إعادة مواطنته للسجن فى إيران بـ"غير المقبولة"

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قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن إعادة المواطنة البريطانية الإيرانية الأصل نازانين زاغاري راتكليف إلى السجن في إيران الآن ستكون أمرا غير مقبول.

وأضاف أن بريطانيا لا تزال تخوض عملية سداد دين عليها لإيران لكنها عملية "ليست متصلة وإنما تتم بالتوازي" مع القضية.

وتابع قائلا بخصوص الدين الذي يعود إلى عام 1979 خلال حديث لسكاي نيوز "هناك عملية جارية". وأضاف أنها "ليست متصلة (بالقضية) وإنما تتم بالتوازي معها، حيث نقول انظروا إننا نقر بهذا الدين وسننظر في كيفية تسويته بأفضل طريقة ممكنة".

وتابع قائلا "سيكون من غير المقبول إعادتها إلى السجن الآن". 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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