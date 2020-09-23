غرائب المدربين في الايجيبشن ليج.. المزين يغادر الملعب أثناء المباراة.. الشاى شعار صلاح وفييرا.. أحمد سامى يقود فريقين في أسبوع.....

إذا كنت تبحث عن شيء كوميدي في عالم الساحرة المستديرة، فعليك بالبحث في تاريخ الدوري المصري الممتاز عامة وصفحة المدربين خاصة ، فهى عامرة بالغرائب والطرائف بل والنوادر التي لاتتوقف ، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

محمد عودة يصلي في الملعب.. "تقبل الله يا كابتن"

في مباراة المقاولون العرب والشرقية في دوري 2018، فاجئ محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب السابق، وقت توليه المهمة، الجميع بعد أن قام بأداء صلاة العشاء في أرضية الملعب.

الشاى بحليب فى الملعب شكل تانى مع محمد صلاح

من بين المواقف الغريبة التي شهدها الدوري المصري، هو قيام محمد صلاح، مدرب عام فريق الزمالك في جهاز باتشيكو، بتناول الشاي باللبن، وذلك خلال مباراة فريق الزمالك أمام وادي دجلة.

فييرا يقود الزمالك بكوب شاى في الخمسينة

وتكرر موقف صلاح مع فييرا وقت كان مديرا فنيا للزمالك، بعدما تناول الشاي خلال مباراة الفريق أمام اتحاد الشرطة.

المزين يغادر الملعب خلال سير مباراة طنطا

غادر أيمن المزين، المدير الفني لفريق نادي طنطا، ملعب مباراة فريقه أمام أسوان، أثناء سيرها بعد تلقى شباك أبناء السيد البدوي الهدف الرابع

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وأمطر أسوان شباك طنطا برباعية نظيفة في لقاء الجولة 27 للدوري المصري الممتاز، لينصرف المزين ويعلن عن غضبه من النتيجة وأداء لاعبيه ويدخل إلى غرفة خلع الملابس فور تسجيل الهدف الرابع مع الدقيقة 89 من عمر المباراة.

سامى يقود طنطا وسموحة خلال أسبوع

أعلن سموحة بشكل رسمي تعاقده مع أحمد سامي الراحل عن تدريب طنطا بعد 6 أيام فقط ليكون أسرع مدرب في الموسم الحالي يرحل عن تدريب فريق ويتولى تدريب الاخر في أقل من أسبوع .

زلزال كارتيرون في الزمالك يبرىء فايلر

في وقت تحدث فيه الجميع عن نية السويسرى رينيه فايلر الرحيل عن تدريب الاهلى قبل إستكمال عقده مع المارد الأحمر ، فجر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك زلزال في القلعة البيضاء بعد قيامه بفسخ تعاقده وتوجه لتدريب التعاون السعودى.

وتولى كارتيرون مهمة تدريب الفارس الأبيض في 3 ديسمبر 2019 ، وقاد الزمالك للتتويج ببطولتى السوبر المحلى على حساب الاهلى بركلات الترجيح في الامارات والسوبر الافريقى على حساب الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف في قطر بالإضافة لقيادة الفارس الأبيض للتأهل لنصف نهائي دوري الابطال الافريقى على حساب الترجى التونسى أيضاً

خاض الزمالك تحت قيادة كارتيرون 31 مباراة فاز في 19 وتعادل في 9 وخسر 3 لقاءات وسجل اللاعبين تحت قيادته 49 هدف وتلقت شباكه 22 هدف وأشرك 34 لاعب.



