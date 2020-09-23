نجم الأهلى السابق: مروان محسن أحسن مهاجم فى مصر

يرى عادل طعيمة، نجم النادى الأهلى الأسبق، أن مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء، هو أفضل مهاجم فى مصر بالوقت الحالى، مشيراً إلى أنه يمتلك مزايا لا يمتلكها غيره من المهاجمين، وقال طعيمة فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج البيت الكبير على قناة الأهلى: "مروان محسن أفضل مهاجم فى مصر فهو يجيد الدفاع والهجوم يمتاز بضربات الرأس وبيحضر لمزلائه ويخلق مساحات، ويجيد التسديد بلكلتا قدميه".

وواصل: "فقط يحتاج للربط مع الأجنحة بالفريق ووجود ألعاب مشتركة متفق عليها خلال التدريبات، مثلما كان يحدث من جيلبرتو وفلافيو والثنائيات التى كنا نشاهدها"، وأضاف: "أليو بادجى لاعب واعد ولكن يحتاج إلى بعض التدريبات، وسيكون مهاجم مميز لديه الصفات التى تؤهله ولكن يحتاج تدريبات تخصصية فى المرونة والرشاقة، هو مميز فى السرعة والقوة الجسمانية والكرات الأرضية وله تمريرات جيدة".

وأعلن السويسري‏ رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ‏نادي مصر، التي تقام مساء اليوم على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الأسبوع الـ29 في ‏بطولة الدوري الممتاز، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود ‏وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمود كهربا ووليد ‏سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي وأحمد الشيخ وعربي بدر ‏ومحمد فخري ، واستبعد فايلر الثلاثى حمدى فتحى وافشه وجيرالدو من قائمة الأهلي لمباراة "نادي مصر" ، بدافع اتباع سياسة التدوير فى إراحة اللاعبين الاساسيين قبل المواجهات الأفريقية.

من ناحية أخرى ، حدد مسئولو الأهلي 3 ملايين دولار لبيع النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما ارتفعت أسهم اللاعب في الرحيل عن القلعة الحمراء في ظل رغبة النادي ضم أكثر من لاعب أجنبي وهو ما يُحتّم على الإدارة الحمراء بيع بعض لاعبيها الأجانب لذا تبدو حظوظ رحيل أجاي ومعه الأنجولي جيرالدو والمغربي وليد أزارو كبيرة للغاية لكن مسئولو القلعة الحمراء يتطلعون لتحقيق مكاسب مالية من وراء بيع أجاي وأزارو تحديدًا خاصة أن النادي اشتراهم منذ عدة مواسم بمقابل مالي كبير ومن هنا حددت إدارة النادي مبلغ لا يقل عن 3 ملايين دولار أي ما يقرب من 48 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب النيجيري الصيف الجاري.

