سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا استعدادا لمواجهة وادى دجلة

أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى بمعسكر الفريق ببرج العرب، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى، وذلك قبل مواجهة وادى دجلة المقرر لها الثالثة والنصف مساء غد على ملعب بتروسبورت بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام، والتى يبحث فيها الموج الأزرق عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية والإقتراب الدخول للمربع الذهبى.
ومنذ قدوم أحمد سامى نجح الفريق فى الحصول على 7 نقاط من أصل 9 نقاط حيث تعادل سموحة أمام الزمالك بثلاثة أهداف لمثلها بعدما كان خاسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم حقق الفوز خارج ملعبه على الجونة بهدفين مقابل هدف، وأخيرا فاز بالأمس على المصرى البورسعيدى بهدفين نظيفين.
ويحتل سموحة المركز الـ5 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض الفريق السكندرى 28 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 15، وتلقى الهزيمة فى 5 مباريات، وسجل لاعبوه 37 هدفاً، واستقبلت شباكهم 31 آخرين.
من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر صرف مكافأة الفوز على المصرى البورسعيدى للاعبين قبل السفر لمواجهة وادى دجلة ، لتحفيز اللاعبين ومواصلة الانتصارات التى حققها اللاعبون فى الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من النتائج السلبية والتعادلات أدت لرحيل حمادة صدقى عن القيادة الفنية والتعاقد مع أحمد سامى.
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