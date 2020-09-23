الحرائق المستعرة تجبر السكان على إخلاء منازلهم فى الأرجنتين

أعلنت السلطات فى الأرجنتين اليوم الأربعاء، أن النيران اجتاحت محافظة كوردوبا، ما اضطر السكان إلي إخلاء المنازل على الفور، وقالت السلطات - وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن ثلاثة رجال إطفاء تعرضوا لإصابات خلال محاولتهم إخماد الحرائق التي اندلعت مساء الاثنين، واستمرت في الانتشار حتى اليوم.

وأضافت أن قلة الأمطار في الأسابيع الأخيرة ساهمت في توسعة رقعة النيران.



يذكر أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين مرتفعة، حيث كشفت كلا من البرازيل والأرجنتين، ودول أمريكا اللاتينية الأخرى التي تسعى إلى مزيد من الوقت للالتزام بمبادرة كوفاكس COVAX لدعم لقاح كورونا COVID-19 ، إنها تعتزم الدخول في المبادرة في أقرب وقت ممكن، وقالت وزارة الخارجية في بيرو، إنها تمكنت من توقيع الاتفاقية الملزمة، وستحصل على 12 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا COVID-19 من خلال مبادرة كوفاكس COVAX ، وهى المبادرة التى تخطط للمشتريات المجمعة، والتوزيع العادل، للقاحات كورونا، وذلك وفقا لما ذكرتهReuters.

وأكد مسؤول بوزارة الصحة، إن الأرجنتين طلبت مزيدا من الوقت لإعداد الأوراق المطلوبة لكنها تتوقع أن توقع على التزامها بمبادرة اللقاح التي تقودها منظمة الصحة العالمية.



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