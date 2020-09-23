بورسعيد قاطرة التنمية.. مشروعات قومية عملاقة فى عهد السيسى بتكلفة 400 مليار جنيه.. نفقان أسفل قناة السويس وتطبيق منظومة التأمين ...

تشهد محافظة تطورًا غير مسبوقًا فى كافة القطاعات، من خلال إطلاق المشروعات الصحية والرقمية العملاقة، ومشروعات تطوير الطرق والكبارى، وتطوير منطقة شرق بورسعيد والمنطقة اللوجيسية، بالإضافة إلى إقامة أنفاق بورسعيد والتى تعد من المشروعات العملاقة التى حظيت بها بورسعيد، حيث نالت المحافظة حوالى 400 مليار جنيه تكلفة المشروعات القومية تحقيقا لخطة التنمية المستدامة على أرضها.

كما فتحت بورسعيد بوابتها الصناعية الجنوبية وتم إنشاء قلعة صناعية كبرى تضم العديد من المصانع العملاقة، ومصانع الصناعات المتوسطة.

كما شهدت بورسعيد، انطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، حيث بدأت وزارة الصحة تطبيق المشروع من محافظة بورسعيد بتكلفة 1.8 مليار جنيه.

كما حظيت بورسعيد باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدما قرر تحويل بورسعيد لأول محافظة رقمية في مصر.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة كانت صاحبة النصيب الأوفر من المشروعات القومية القائمة علي أرضها والتي جعلت منها قاطرة التنمية في مصر.

وأضاف، محافظ بورسعيد، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن بورسعيد تحظى بمشروعات عدة يأتى على رأس هذة المشروعات، مشروع تنمية شرق بورسعيد، ومشروع حقل ظهر العملاق، وأنفاق بورسعيد، ومشروع التأمين الصحى الشامل وتحويل بورسعيد لأول محافظة رقمية في مصر، وتعد هذه المشاريع فخر واعتزاز لأبناء بورسعيد.

تشغيل نفقين أسفل قناة السويس

وتم تشغيل أنفاق السيارات الأربعة المارة أسفل قناة السويس بمدينتى الإسماعيلية وبورسعيد بإجمالي أطوال 7.6 كيلو مترًا، وهما نفقان ببورسعيد، ونفقان بالإسماعيلية.

وتمت الأنفاق أسفل قناة السويس فى وقت قياسى، وبدأت أعمال الحفر المغطى بواسطة الماكينات في يونيو 2016 ووصل معدل الحفر اليومي 36 مترًا مربعًا، وشارك في الأعمال نحو 10 آلاف مهندس وفني وعامل على مدار 24 ساعة.

ويبلغ طول كل نفق من نفقى السيارات ببورسعيد 3.9 كيلو متر وتم حفره أسفل مجرى قناة السويس بالقطاع الشمالي للقناة بالكيلو 19.5، بينما يبلغ طول كل نفق من نفقى السيارات بالإسماعيلية 5.3 كيلو متر، وتم حفره بالقطاع الأوسط لقناة السويس بالكيلو 72 أسفل.

وتختصر تلك الأنفاق زمن عبور المجرى الملاحي من وإلى شبه جزيرة سيناء لنحو 20 دقيقة تقريبًا، وعمل في حفر الأنفاق 4 ماكينات من أكبر ماكينات حفر الأنفاق في العالم.

تطبيق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

انطلقت فى محافظة بورسعيد منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، لتكون أول محافظة يُطبق بها المنطومة الجديدة.

وبدأت منظومة التأمين الصحى الجديدة فى بورسعيد، فى 7 مستشفيات هى مستشفيات بورسعيد العام، بورفؤاد العام والزهور العام والمبرة والتضامن وأطفال النصر للأورام ومستشفى بحر البقر، بالإضافة إلى 35 وحدة صحية بينهم 14 مركز حضرى هم "بورفؤاد أول، بورفؤاد ثان، القابوطى، الكويت، العرب، بنك الإسكان، فاطمة الزهراء، مصطفى كامل، المناخ، الجوهرة، عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب، رعاية العرب، ورعاية المناخ، و17 وحدة ريفية وهم "المناصرة، الديبة، الرسوة، الحظائر، الصدق، بحر البقر القديمة، بحر البقر الجديدة، السلام، الكاب، أم خلف، الرقة، العاشر، حوض بدران، الرضوان، سوزان، سهل الطينة، والجرابعة".

مشروع الاستزراع السمكى بشرق التفريعة

يقام مشروع الاستزراع السمكى، فى منطقة شرق التفريعة على مساحة 19 ألف فدان، ويوفر المشروع العملاق فرص عمل مباشرة تصل إلى 5 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، وهناك نحو 24 شركة وطنية مصرية تعمل فى المشروع، لديها 1200 معدة هندسية.

ويعتبر المشروع أحد مشروعات الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، لتنمية الثروة السمكية فى مصر وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

كما توجد بشرق التفريعة فى محافظة بورسعيد، مشروع الأقفاص البحرية، ويعطى القفص البحرى إنتاجية أكثر من 20 طنًا، ويبلغ الحد الأدنى للإنتاج 15 كيلو في المتر الواحد، ويبلغ حجم القفص البحري 1750 مترًا.

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سوق الأسماك الجديد ببورسعيد

تم إنشاء سوق الأسماك الجديدة بمحافظة بورسعيد بعد أن تم إزالة سوق الأسماك العشوائي غير المنمق القديم.

ويعد السوق أحد المشروعات الخدمية التي تم إنشاؤها بالمحافظة مؤخرًا، ويقع في منتصف المدينة وتحديدًا بحي العرب، وأُنشئ الطوق بشكل متكامل علي الطراز الأوروبي.

وأقيم سوق السمك الجديد على مساحة 700 ألف متر مربع وأنشئ المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترا مربعًا تقريبًا ويضم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات للباعة المتجولين بمساحة 10 أمتار و30 محل جملة بمساحة 40 مترا و2 مطعم على مساحة 100 متر فضلًا عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف.

وتم تزويد سوق الأسماك الجديد، بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6 مداخل وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.

وأُقيم سوق السمك الجديد علي أحدث مستوي عالمي وأنشئ بداخله مبني إداري متطور لإدارته علي نفس المستوي من خلال شركة متخصصة في أعمال الإدارة وتتولي الإشراف علي أعمال الأمن والنظافة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.

المنطقة الصناعية شرق بورسعيد

تعد المنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد من المناطق الواعدة والتى ستغير من مستقبل مصر الاقتصادى وتقام على مساحة 40 مليون م3، والمرحلة الأولى تقام بمساحة 16 مليون م3، وتوفر آلاف من فرص العمل للشباب، وتشمل صناعات خفيفة ومتوسطة فى مجال "تجميع السيارات والشاحنات والدواء والنسيج والأجهزة المنزلية والالكترونية.

تشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد

تعد الأرصفة الجديدة بمنياء شرق بورسعيد، واحدة من أهم المشروعات التى تم تنفيذها بمحافظة بورسعيد، وشهدت الأرصفة الجديدة فى الخامس من الشهر الجارى، تصدير أول شحنة ملح خام من الميناء بكمية قدرها 4 آلاف طن، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتم تشغيل أول رصيف من ميناء شرق بورسعيد، والذى تسلمته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم تصدير الملح المصرى، بعد إجراء بعض المعالجات ووصول أول سفينة بضائع عامة الرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد.

ويقع ميناء شرق بورسعيد، ضمن المساحة الإجمالية لمنطقة شرق بورسعيد البالغة نحو 100 كيلو متر، ويشمل مخطط تنمية شرق بورسعيد ومخطط تطوير الميناء، تنفيذ منطقة صناعية على مساحة 59,5 كيلومتر، وتنفيذ 3 مناطق لوجيستية بمساحات إجمالية تصل إلى نحو 24 كيلو متر، وتتوزع المناطق اللوجيستية بمنطقة شرق بورسعيد، على منطقة لوجيستية بالميناء على مساحة 4,8 كيلو متر، ومنطقتين خارج الميناء وتضم أحد المناطق اللوجستية التي ستنفذ خارج الميناء بمنطقة شرق بورسعيد وهي المنطقة الصناعية الروسية بمساحة نحو 5,2 كيلومتر.

5 مصانع عملاقة لإنتاج إطارات السيارات

تم إنشاء 5 مصانع عملاقة جديدة لإنتاج إطارات السيارات، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى أكثر من 15 مليار جنيه بمساحة 107.200م2 وتتنوع أنشطتها ما بين مصنع لإنتاج إطارات السيارات ويقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليار جنيه، ويعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات النقل،لأحدى الماركات العالمية الشهيرة ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل، بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا، بالإضافة إلي مصنع إنتاج اللمبات الموفرة وآخر لإنتاج آواني الطهي وآخر لإنتاج جنوط السيارات.

20 مليار جنيه لتطوير بحيرة المنزلة

كان لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بإطلاق مشروع قومى لتطهير وتطوير بحيرة المنزلة فى بورسعيد، وعودتها لسابق عهدها بعد أن فقدت خيراتها من الثروة السمكية من جراء التلوث والصيد الجائر، آثر إيجابى كبير لأهالى ومواطنى المحافظة، بتكلفة تتخطى الـ 20 مليار جنيه.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه جارى إنشاء أكبر محطة معالجة ثلاثية بتكلفة أكثر من 20 مليار جنيه بطاقة إنتاجية 8 ملايين متر مكعب يوميًا، في إطار تطوير بحيرة المنزلة، لافتًا إلى أنه كان يتم إلقاء أكثر من 12 مليون متر مكعب مياه صرف صحي وصناعي وزراعي في البحيرة ما استوجب خطة عاجلة من الدولة لإنقاذها.

وأكد محافظ بورسعيد، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن تطوير بحيرة المنزلة لن يلحق الضرر بأحد ويتم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها على تطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

تحويل بورسعيد لأول محافظة رقمية في مصر

تحظى بورسعيد، بإطلاق المشروع القومى للتحول الرقمى للدولة، حيث تعد أول محافظة رقمية في مصر وأول محافظة يتم تطبيق فيها هذا النموذج، وجاء تنفيذه بناء على تكليف الرئيس السيسى.

ويشترك فى تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى بورسيعد وزارات الاتصالات والإنتاج الحربي والصحة والرقابة الإدارية ومحافظة بورسعيد، والتي تشمل مد شبكات آلياف الفيبر بطول 561 كيلو في باطن الأرض لمد الشبكة لعدد 588 مبني حكوميًا في مختلف أرجاء المحافظة، وجارى تضاعف طاقة شبكة الإنترنت ببورسعيد من 20 ميجا السائدة حاليًا في مصر إلي 400 ميجا، والتى تتيح تقديم كافة الخدمات بكل المصالح الحكومية من خلال النت باستخدام التليفون المحمول من أي مكان.



