حفيد مؤسس قطر فى سجون تميم.. القمع على طريقة الحمدين "فيديو"

طلال بن عبد العزيز آل ثانى، شاهد من أعضاء الأسرة الحاكمة على انتهاك النظام القطرى، بعد أن دبر له النظام فى عام 2008 مؤامرة، ووقتها بدأت مأساة أسرة تتكون من أب وأم و4 أطفال صغار بعد أن اعتقل الأب وشرد النظام الأبناء والأم.. ويرصد الفيديو مأساة أسرة قطرية على يد تنظيم الحمدين. Advertisements



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