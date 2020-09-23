نتائج سريرية إيجابية لعقار "أفيجان" الياباني لعلاج فيروس كورونا

أعلنت مجموعة "فوجي فيلم" اليابانية الأربعاء، أن عقار "أفيجان" الذي طورته والمرخص لمعالجة أشكال حادة من الإنفلونزا، سمح بخفض ملحوظ لوقت شفاء المصابين بفيروس كورونا، ومن بين 156 مريضا شاركوا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أجريت في اليابان، كان متوسط وقت الشفاء 11,9 يوما لأولئك الذين عولجوا بعقار "أفيجان" و14,7 يوما لأولئك الذي أعطوا دواءً وهميًا، وفق ما أوضحت المجموعة في بيان نشرته قناة الحرة الأمريكية الإخبارية.
وركزت التجربة السريرية على مرضى الالتهاب الرئوي غير الحاد المرتبط بوباء كوفيد-19. وقالت المجموعة إن التجربة التي أجريت منذ مارس وانتهت الآن، لم تكشف أي خطر صحي جديد مرتبطة بتناول "أفيجان". وستجري المجموعة الآن "تحليلا مفصلا للبيانات" التي تم جمعها خلال هذه التجربة، وهي تخطط لتقديم طلب للحصول على تصريح تجاري في اليابان لمعالجة المصابين بفيروس كورونا "بدءًا أكتوبر المقبل".
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