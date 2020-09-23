الخطيب يبحث مصير فايلر فى الأهلي مع لجنة التخطيط بعد جلسة "القلق"

يعرض محمود الخطيب، رئيس الأهلي، تفاصيل ونتائج جلسته الأخيرة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال اجتماعه معها خلال اليومين المقبلين، لاسيما فى ظل تداول أنباء قوية حول غموض موقف المدرب السويسرى وإمكانية رحيله عن النادى قبل بداية الموسم الجديد.

وعقد محمود الخطيب جلسة خاصة مع فايلر أمس الأول، الاثنين، بمقر النادى بالجزيرة للحديث حول مستقبل المدرب السويسرى الذي يمتلك مُهلة من الأول حتى العاشر من أكتوبر المقبل لفسخ عقده مع النادى دون شروط جزائية، ونفس الحال بالنسبة للأهلى، وفى حال انتهاء مُهلة العشرة أيام دون فسخ العقد من أحد الطرفين يصبح العقد بينهما مُمتداً حتى الموسم المقبل.

وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء إلى أن رينيه فايلر تحدث مع الخطيب أول أمس بشأن عدم شعوره بالاستقرار والارتياح لعدم وجود أسرته معه بجانب حالة القلق التى انتابته مؤخراً من استمرار "جائحة" كورونا بعد إصابة مساعده ديفيد سيزا بالفيروس، وهو ما يفتح باب الرحيل أمام المدير الفنى لكن الخطيب أكد للمدرب رغبته في استكمال عقده مع الأهلي.

ومن المقرر أن يناقش الخطيب مع لجنة التخطيط، التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف، بخصوص هذا الملف وموقف فايلر في ظل ارتباطات الفريق الحالية محلياً وأفريقياً.

