اصطدام فرقاطة روسية مع سفينة شحن سويدية بالقرب من جسر أوريسند فى الدنمارك

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اصطدمت فرقاطة حربية روسية، صباح اليوم الأربعاء، مع سفينة شحن سويدية، بالقرب من جسر أوريسند فى المياه الدنماركية، ووفقا لموقعى Aftonbladet وResett تقود الدنمارك عمليات البحث والإنقاذ، فيما أرسل مركز الإنقاذ البحري والجوى السويدى، ثلاث وحدات من خفر السواحل وطائرة هليكوبتر للمساعدة.
من جانبه، قال يورجن هانسون، قائد الإنقاذ فى البحرية السويدية، نحن هناك للمساعدة إذا لزم الأمر، وحنى الآن ليس لدينا معلومات عن إصابات أو تسرب نفط إلى المياه، لكن لم يعرف بعد سبب الاصطدام، مشيرا إلى أنه كان هناك ضباب كثيف فى المنطقة.
فيما أوضح موقع Maritime Danmark الدنماركى، أنه اصطدمت سفينة دورية روسية بسفينة شحن سويدية حمولتها 14567 طنًا جنوب جسر أوريسند، صباح الأربعاء، فيما ذكر الضابط المناوب فى مركز عمليات القوات المسلحة البحرية الدنماركية، أنه لا توجد علامات تلوث من السفينتين المعنيتين وأنه لم يصب أي شخص.
وتراقب كاميرا مركز عمليات الدفاع الموقف عبر اتصال مباشر بالسفن، وتصف الوضع بالهدوء، مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات عن سبب الاصطدام.
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