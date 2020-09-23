الارشيف / أهم الاخبار

الأمن الفرنسى يخلى برج إيفل عقب تهديد بوجود قنبلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال مصدر أمني فرنسي اليوم الأربعاء، إنه تم إخلاء برج إيفل في باريس، عقب تهديد بوجود قنبلة، دون أن يتطرق إلى تفاصيل أخرى، وفقا لـ"رويترز" و"سكاي نيوز الإخبارية".

 

وكانت قد أطفأت الحكومة الفرنسية أضواء برج إيفل، دعما لضحايا انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية "بيروت" الذي وقع الثلاثاء وأسفر عن مصرع العشرات وإصابة الآلاف.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأمن الفرنسى يخلى برج إيفل عقب تهديد بوجود قنبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا