الأمن الفرنسى يخلى برج إيفل عقب تهديد بوجود قنبلة

قال مصدر أمني فرنسي اليوم الأربعاء، إنه تم إخلاء برج إيفل في باريس، عقب تهديد بوجود قنبلة، دون أن يتطرق إلى تفاصيل أخرى، وفقا لـ"رويترز" و"سكاي نيوز الإخبارية".
وكانت قد أطفأت الحكومة الفرنسية أضواء برج إيفل، دعما لضحايا انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية "بيروت" الذي وقع الثلاثاء وأسفر عن مصرع العشرات وإصابة الآلاف.
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