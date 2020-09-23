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الزمالك يتفق مع كالديرون لتدريب الفريق والإعلان الرسمى خلال ساعات

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أنهى مسئولو نادي الزمالك الاتفاق مع الأرجنتينى كالديرون لتولى تدريب الفريق الكروى خلال المرحلة المقبلة، خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل بشكل مفاجئ لتولي تدريب التعاون السعودي.

 

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن الساعات الماضية شهدت وضع الرتوش الأخيرة بخصوص عقد كالديرون مع القلعة البيضاء، خلال المفاوضات المكثفة التى دارت بين المدرب والنادى من خلال اتصالات الفيديو، والتي شهدت الاتفاق على كافة التفاصيل.

 

وأوضح المصدر أنه لا يتبقي سوى الإعلان رسميا عن تولى كالديرون المسئولية الفنية للفريق الكروي بالزمالك بشكل رسمي وهو ما يتوقف على أمر وحيد.

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ومن المنتظر أن يعلن مسئولو الزمالك عن تولي كالديرون المسئولية الفنية للفريق الكروي بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد إرسال تذاكر الطيران للمدير الفني وتحديد موعد وصوله إلى القاهرة، لبدء المهمة بشكل رسمى.

وجاء اتفاق الزمالك مع كالديرون بعد فشل المفاوضات مع البرتغالي فيريرا الذى اعتذر عن تولي المسئولية لأسباب عائلية وشخصية وفقا للبيان الصادر من المدرب البرتغالي والذى وجه خلاله الاعتذار لجماهير نادي الزمالك لعدم قدرته على تلبية نداء النادى لظروف خاصة به وصعوبة تواجده فى القاهرة خلال الفترة القادمة.

 

فيما رفض مسئولو الزمالك التعاقد مع السويسري جروس لمدة شهرين فقط، بعدما أكد المدرب أنه يعانى من مرض في عينه قد يستلزم إجراء عملية جراحية، حيث فضل مسئولو الأبيض التعاقد مع مدرب لفترة طويلة وليست شهرين فقط.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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