والد حلا شيحة: بنتى من حقها تتجوز ومعز مسعود مكلمنيش فى حاجة رسمى

رد الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة على الأقاويل التى طالت ابنته حلا على مدار الساعات الماضية عن ارتباطها بالداعية والمنتج معز مسعود، موضحا فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أنه فوجئ بكل هذه الأخبار المنشورة بشأن هذه العلاقة، دون أن يكون هناك ارتباط رسمى بين ابنته ومعز، مشيراً إلى أن الأخير لم يحدثه فى أى شىء أو يتقدم للزواج من ابنته رسميا حتى الآن.

وقال الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة، إن معز مسعود من أصدقاء الأسرة، وفى حالة وجود عريس لابنته حلا شيحة يكون مناسبا لن يتردد سواء هو أو غيره ، مؤكدا أن حلا من حقها الزواج حيث ترعى أبناءها بمفردها.

وطالب شيحة الجمهور بالكف عن الحديث والخوض فى حياة ابنته حلا ، دون التأكد من شىء، خاصة وأنه يعلم أخلاقها جيدا فهى دائمة الاعتماد على ذاتها فى العديد من الصعوبات التى تواجهها.

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كانت العديد من الأخبار قد ترددت خلال الساعات الماضية عن ارتباط الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود، ولكن لم يتم الإعلان رسميا من أى منهما حتى الآن عما إذا كان هناك علاقة ارتباط من عدمها.