فايلر يقترب من الرحيل.. والأهلي يرد بقرار نارى

اقترب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من الرحيل عن الفريق خلال الفترة القليلة المقبلة، قد تكون قبل مباراة الوداد المغربى يوم 17 أكتوبر المقبل بالمغرب، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بسبب شعور المدرب بعدم الراحة فى القاهرة ورغبته فى العودة إلى بلاده.

وعقد محمود الخطيب جلسة خاصة مع فايلر أمس الأول، الاثنين، بمقر النادى بالجزيرة للحديث حول مستقبل المدرب السويسرى الذى يمتلك مُهلة من الأول حتى العاشر من أكتوبر المقبل لفسخ عقده مع النادى دون شروط جزائية، ونفس الحال بالنسبة للأهلى، وفى حال انتهاء مُهلة العشرة أيام دون فسخ العقد من أحد الطرفين يصبح العقد بينهما مُمتداً حتى الموسم المقبل.

وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء إلى أن رينيه فايلر تحدث مع الخطيب بشأن عدم شعوره بالاستقرار والارتياح لعدم وجود أسرته معه بجانب حالة القلق التى انتابته مؤخراً من استمرار "جائحة" كورونا بعد إصابة مساعده ديفيد سيزا بالفيروس، وهو ما يفتح باب الرحيل أمام المدير الفنى لكن الخطيب أكد للمدرب رغبته فى استكمال عقده مع الأهلي.

وقال مصدر لـ"سوبر كورة"، إن إدارة الأهلى تجهز قراراً نارياً بخصوص فايلر، رداً على مطالب المدرب السويسرى بالرحيل لعدم الشعور بالراحة.

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ومن المقرر أن يعرض الخطيب موقف فايلر على لجنة التخطيط بالنادى التى يترأسها محسن صالح، والذى يميل هو الآخر لفكرة رحيل فايلر حالياً والبحث عن مدرب آخر يقود الفريق فى مباراة الوداد، خاصة أن الفريق حسم الدورى رسمياً مؤخراً.

وطلب فايلر السفر إلى بلاده فى الأول من أكتوبر المقبل فى إجازة خمسة أيام لزيارة أسرته التى تُقيم هناك.

