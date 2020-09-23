جينيفر لوبيز برفقة خطيبها على شاطئ تركس وكايكوس بمايو نيون مثير .. صور

ظهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز وهى تقضى يومها على الشاطئ برفقة خطيبها أليكس رودريجيز فى جزر تركس وكايكوس، حيث عاشت لوبيز أجواء رومانسية على الشاطئ ووسط أمواج البحر برفقة حبيبها.

وبدت لوبيز فى الصور التى التقطت لها من قبل البابارتزى مثيرة للغاية، حيث ارتدت مايو بكينى من اللون الوردى النيون، ووصل سعر مايو جينفير المبهر 58 جنيها إسترلينيا.

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وكانت قد كشفت النجمة جينيفر لوبيز عن صور جديدة من عملها الغنائي المنتظر مع مالوما، والذى ينتظره قطاع كبير من محبى وجمهور الثنائي، حيث نشرت عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام فيديو جديد لهما من الكليب، وشوقت متابعيها له حينما أعلنت أن الطرح سيكون غدا الخميس.

من ناحية أخرى سبق وكشفت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، عن تفاصيل طرح فيلمها المقبل ‪Marry Me،‬ الذي يشاركها فيه النجم العالمي أوين ويلسون والنجم العالمي مالوما، ونشرت نجمة البوب الشهيرة مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، لتعلن عن موعد طرح فيلمها المقبل ‪Marry Me‬، المقرر له يوم 14 فبراير المقبل، تزامناً مع أعياد الحب.