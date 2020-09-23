تحالف استشارى أمريكى مصرى يفوز بالإشراف على تنفيذ خطى مونوريل 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية.. أطوال الخطين تصل إلى حوالى 96 كيلومتر...

اختارت الهيئة القومية للأنفاق تحالف المكاتب الاستشارية الأمريكى المصرى هيل إنترناشونال وحجى جروب للقيام بالأعمال الاستشارية والإشراف على تنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر، ضمن المناقصة العالمية المحدودة التى طرحتها الهيئة ودعت إليها 8 مكاتب استشارية عالمية، وتم تأهيل عرضين أحدهما تقدم به المكتب الاستشارى الفرنسى "سيسترا" والآخر المكتب الفائز بالمناقصة.

وقررت لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق اختيار التحالف الاستشارى المصرى الإمريكى كون عرضه الأقل ماليا وتكلفة بعد انتهاء أعمال تقييم المالى للمظاريف المالية، حيث تقدم بعرض مالى قيمته 25.7 مليون يورو بالإضافة إلى 412 مليون جنيه مصرى بما يعادل تقريبا 895 مليون جنيه، فيما قدم مكتب سيسترا الخاسر للمناقصة عرض بقيمة 1.1 مليار جنيه تقريبا.

وقالت مصادر مسئولة لليوم السابع إن المنافسة كانت بين المكتب الاستشارى الفرنسى "سيسترا" المقبول عرضه فنيا خلال تقييم وفحص المظاريف الفنية بعد حصوله على تقييم فنى بنسبة 84% والاستشارى الأمريكى المصرى هيل إنترناشونال وحجى جروب المقبول عرضه الفنى بنسبة 81%، إلا أن المظاريف المالية حسمت المناقصة لصالح المكتب الاستشار الأمريكى.

وأضافت المصادر أن الهيئة القومية للأنفاق بدأت تجهيز العقود التى سيتم توقيعها مع المكتب الاستشار الفائز وإنهاء بعض الإجراءات ليبدأ الاستشارى الأمريكى المصرى فى أعماله مباشرة الخاصة بالإشراف على تنفيذ مشروعى خطى المونوريل، حيث بدأت أعمال تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين الذى تنفذه شركة المقاولون العرب بالاشتراك مع شركة بومباردييه الكندية وكذلك بدأت أعمال تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية ـ مدينة نصر الذى تنفذه شركة اوراسكوم للإنشاءات بالاشتراك مع شركة بومباردييه.

وأوضحت المصادر أن الهيئة القومية للأنفاق دعت عبر مناقصة عامة طرحتها نهاية ديسمبر 2019، المكاتب الاستشارية المختلفة لتقديم سابقة خبراتها لاختيار المكاتب الاستشارية المؤهلة فنيا للقيام بالأعمال الاستشارية لخطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، وانتهى هذا الطرح إلى تأهيل 8 مكاتب عالمية تم طرح بينهم مناقصة محدودة انتهت إلى القبول الفنى لعرضين فقط قبل أن ينتج عن التقييم المالى فوز التحالف الاستشارى الإمريكى المصرى.

ومشروع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط مع القاهرة الجديدة ومدينة نصر، كما سيربط مشروع مونوريل 6 أكتوبر مع الخط الثالث للمترو فى محطة وادى النيل بالمهندسين، ضمن بالمرحلة الثالثة بالخط الثالث الجارى تنفيذها حاليا، وتصل أطوال الخطين إلى حوالى 96 كم بتكلفة تنفيذية تقدر بـ 4.1 مليار يورور وفقًا للتعاقد الذى أبرمته الهيئة مع شركة بومباردييه وشركتى أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب لتنفيذ المشروعين.

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وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ الأعمال الإنشائية وكافة الأعمال المدنية لمشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين، وبدأت فى تنفيذها فعليا منذ أيام، فيما تقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بالأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ مدينة نصر، بينما ستقوم شركة بومباردييه بتنفيذ وتركيب نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات التى ستعمل خلال المشروعين عقب تنفيذهما، وتبلغ السرعة التصميمية للمونوريل 80 كم/س.

ويضم مونوريل 6 أكتوبر الممتد بطول 42 كم 12 محطة وهى (وادى النيل الدول – الطريق الدائرى – المريوطية – المنصورية - التقاطع مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى- هايبر وان – جهينة - هيئة المجتمعات العمرانية - الحصرى – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – القطار السريع).

كما يضم مونوريل العاصمة الإدارية الممتد بطول 54 كم 21 محطة علوية وهى "الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوى – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية".

وتخطط الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروعين خلال ثلاث سنوات ونصف من تاريخ تفعيل التعاقد المبرم مع شركات بومباردييه وأوراسكوم والمقاولون العرب، حيث محدد تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الممتد خلال 34 شهرًا، ومحدد تنفيذ مشروع مونوريل 6 أكتوبر خلال 42 شهرًا من تاريخ تفعيل التعاقد.

