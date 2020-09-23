- 1/3
- 2/3
- 3/3
طالت الأقاويل الفنانة حلا شيحة على مدار الساعات الماضية عن ارتباطها بالداعية والمنتج معز مسعود، ولم تعلق حلا شيحة حتى وقتنا هذا بالإيجاب أو بالنفى على تلك الأقاويل.
لكن بالعودة إلى 13 يونيو أى منذ 3 أشهر، نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه "إنستجرام"، صورة له ممسكا جيتارًا، لنجد حلا شيحة تعلق قائلة: "هاى معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوى".
كما رد الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة على الأقاويل التى طالت ابنته حلا على مدار الساعات الماضية عن ارتباطها بالداعية والمنتج معز مسعود، موضحا فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أنه فوجئ بكل هذه الأخبار المنشورة بشأن هذه العلاقة، دون أن يكون هناك ارتباط رسمى بين ابنته ومعز، مشيراً إلى أن الأخير لم يحدثه فى أى شىء أو يتقدم للزواج من ابنته رسميا حتى الآن.
وقال الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة، إن معز مسعود من أصدقاء الأسرة، وحال وجود عريس لابنته حلا شيحة يكون مناسبا لن يتردد سواء هو أو غيره، مؤكدا أن حلا من حقها الزواج حيث ترعى أبناءها بمفردها.
وطالب شيحة الجمهور بالكف عن الحديث والخوض فى حياة ابنته حلا، دون التأكد من شىء، خاصة أنه يعلم أخلاقها جيدا فهى دائمة الاعتماد على ذاتها فى العديد من الصعوبات التى تواجهها.
كانت العديد من الأخبار قد ترددت خلال الساعات الماضية عن ارتباط الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود، لكن لم يتم الإعلان رسميا من أى منهما حتى الآن عما إذا كان هناك علاقة ارتباط من عدمها.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صورة من 3 شهور.. حلا شيحة تسأل معز مسعود مين صورك.. ويرد: شخص مهم جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.