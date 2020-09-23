صرح مصدر امني بمحاولة أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره الهروب من داخل السجن صباح اليوم حيث تصدت لهم قوة التأمين مما أسفر عن إستشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم :- ١ - السيد السيد عطا محمد . ٢ - عمار الشحات محمد السيد . ٣ - حسن زكريا معتمد مرسي . Advertisements ٤ - مديح رمضان حسن علاء الدين . - تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر استشهاد ضابطين وفرد شرطة خلال تصديهم لـ 4 مسجونين محكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من سجن طره.. مصرع المجرمين الأربعة خلال الا... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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