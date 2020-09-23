إسلام شبيسى عن المهرجانات: "بتتحارب زى أم كلثوم ما اتحاربت".. وحلمى بكر: خيبة تقيلة

قال الموزع الموسيقى إسلام شبيسى لـ"اليوم السابع" إن أغانى المهرجانات موجودة وحققت نجاحا كبيرا، فهناك عشرات من الفيديوهات التى تمت إذاعتها على موقع يوتيوب لأجانب من جنسيات مختلفة وهم يرقصون على أغانى المهرجانات، وعندما أكون خارج مصر فإنهم يعرضون أغانى مهرجانات، وهى فن مثل أى فن اتحارب فى بدايته، أم كلثوم وعبد الحليم حافظ اتحاربوا فى بداياتهم وقالوا عنهم إنهم أفسدوا الأغنية.

وتعليقا على تصريحات إسلام شيبسى قال الموسيقار حلمى بكر لـ"اليوم السابع" إن الوقت الذى نعيش فيه حاليا هو فترة انهيار لصناعة الموسيقى، ولا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك "إحنا دلوقتى فى خيبة تقيلة خيبة فنية".

يذكر أن آخر أعمال الموزع إسلام شبيسى أغنية "100 حساب"، التى تجمع بين كل من النجم أحمد سعد وحسن شاكوش، التى حققت نجاح كبير على سوشيال ميديا وقت طرحها، وهى من من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد، وتقول كلمات الأغنية: "أنا وسط ناسى بيتعملى ميت حساب..والشهم ليه مكان وسطنا لو حتى غاب..إحنا الرجولة والأدب والإحترام..معمولنا فى الجدعنة مليون كتاب..مياكلش عيشنا وملحنا غير الأصيل..لو حد ضاقت يوم عليه على أخوه يميل..كلمتنا واحدة وعلى الحلال متربين..فى أى حتة معروفين من غير دليل".

