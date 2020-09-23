30 دقيقة..الاهلي يسعى لإحراز هدف ثانً.. ونادي مصر يبحث عن التعادل

مرت 30 دقيقة من مباراة الاهلي ونادي مصر المقامة حالياً بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ2 لبطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي رسمياً مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه ومازالت النتيجة تقدم الاهلي بهدف نظيف.

ويلعب الاهلي المباراة بتشكيل نكون من : محمد الشناوي، محمد هاني ،رامي ربيعة ،ياسر إبراهيم، محمود وحيد، أليو ديانج ،عمرو السولية ، أحمد فتحي ،وليد سليمان، محمود عبد المنعم "كهربا" ومروان محسن.

وجاء تشكيل نادي مصر على النحو التالي : عصام ثروت، علاء عطا ، محمود شبانة ، أحمد أوكا، مصطفى كالوشا، إسلام صلاح ،أحمد يوسف ،هشام عبد الحميد ،محمد جمال، مصطفى سلطان وكليف نياكيا.

بداية حماسية واضحة من جانب الاهلي الذى ضغط مُبكراً بحثاً عن هدف أول محاولاً إستغلال سرعات لاعبيه في الخط الهجومي أمثال كهربا ووليد سليمان

الدقيقة السادسة تشهد ضربة جزاء للأهلي بعدما قام عصام ثروت حارس نادي مصر بعرقلة وليد سليمان ليحتسب الحكم محمود بسيوني ضربة جزاء سجل منها عمرو السولية هدف الأهلي الأول في الدقيقة السابعة.

لم يهدأ الاهلي بعد هدف السولية وواصل الضغط وتعرض أحمد فتحي لعرقلة تلقي على أثرها العلاج داخل أرض الملعب ثم يستكمل المشاركة في المباراة ،فيما أعتمد فريق مصر على الهجمة المرتدة.

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بمرور الوقت تجرأ لاعبو فريق نادي مصر وراوغ مصطفى سلطان محمد هاني لاعب الاهلي وسدد كرة خطرة لكن محمد الشناوي تألق وأنقذ الكرة لينقذ فرصة هدف مُحقق.

حاول أحمد فتحي قيادة هجمة خطرة من الجبهة اليمنى لكنه تعرض للعرقلة ليحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة سددها وليد سليمان سهلة في يد فريق نادي مصر.

وأهدر مروان محسن فرصة تسجيل هدف ثان للأهلي في الدقيقة 29 بعدما تلقى تمريرة رائعة من أحمد فتحي لكن مروان سددها بغرابة بعيداً عن الشباك رغم أنه كان مُنفرداً بحارس نادي مصر عصام ثروت.



