مشروعات قومية عملاقة فى الإسماعيلية بعهد الرئيس السيسى.. قناة السويس الجديدة وأنفاق "تحيا مصر" وسحارة سرابيوم نقلت "عروس القناة"...

شهدت محافظة الإسماعيلية، فى عهد الرئيس السيسى، عددا من المشروعات القومية العملاقة، جعلت من "عروس القنال"، جاهزة لأن تصبح عاصمة مصر الاقتصادية، بفضل وجود محور قناة السويس، والمشروعات التى تم تنفيذها، شرق وغرب الإسماعيلية، يأتى على رأسها الأنفاق التى سهلت الانتقال من غرب الإسماعيلية إلى سيناء عبر قناة السويس فى 10 دقائق، بالإضافة إلى قناة السويس الجديدة، وهى شريان حياة جديد، ساهم فى تقليل عبور السفن من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، بالإضافة إلى مشروع الاستزراع السمكى، الذى سوف يساهم فى سد الفجوة الغذائية.

أحدث المشروعات القومية بالإسماعيلية

شهدت الإسماعيلية، قبل عام افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية، منها طريق الإسماعيلية العوجة بطول 156 كيلو مترًا، وطريق وكوبري تحيا مصر، وطريق "إسماعيلية – بورسعيد"، وكوبري الجيش، ومزلقان وكوبري نفيشة، و4 كباري دوران للخلف بالإسماعيلية، ومحطة ترشيح بمدينة الإسماعيلية الجديدة بطاقة 70 ألف مكعب، وكوبري اللواء شاهين طه زكي عبدالله بمنطقة سرابيوم، وكوبري رائد أحمد عمر الشبراوي بمنطقة بالسويس.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تكلفة المشروعات التى تم تنفيذها تصل إلى 800 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضى، مؤكدًا، أننا نقوم بمجابهة تنموية وفكرية ودينية وأمنية لمواجهة التطرف والإرهاب.

أنفاق تحيا مصر

من ضمن المشروعات القومية العملاقة فى الإسماعيلية، إنشاء نفقى "تحيا مصر"، بتكلفة 12 مليار جنيه، لتسهيل حركة العبور والتنقل بين سيناء، وغرب قناة السويس، وبدأ العمل فى النفقين عام 2015 وتم إنجازه فى 2019، وتبلغ أطوال أنفاق الإسماعيلية 5820 مترًا تمر أسفل سطح الأرض وقناة السويس، وتتضمن الأنفاق حارتين للسيارات المتجهة من مدن القناة لسيناء عرض الحارة الواحدة 3.70 متر، كما تتضمن ممرات عرضية للإخلاء الآمن في حالة الطوارئ، وتبلغ السرعة داخل الأنفاق 60 كم/ ساعة، وهي مراقبة بالرادار، ويستغرق وقت الوصول بين شرق وغرب القناة عن طريق الأنفاق من 15- 20 دقيقة، ويحتل النفق المركز الثالث على مستوى العالم من حيث القطر، الذي يبلغ 13.20 متر، فضلًا على أنه ينفذ لأول مرة بمصر وبأيدٍ مصرية 100%.

مدينة الإسماعيلية الجديدة

تعد مدينة الإسماعيلية الجديدة إحدى أهم المشروعات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقع شرق قناة السويس على مساحة 5.8 ألف فدان وتتضمن 12 ألفًا و244 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تناسب كافة شرائح المجتمع وتوفر كافة الخدمات لها من طرق ومسطحات خضراء وأسواق وبنية تحتية من مياه الشرب والصرف الصحي، وقامت بتشييدها 198 شركة بناء مصرية ضمت 15 ألف عامل ومهندس وفني، وتم تقسيمها لخمسة أحياء تستوعب 500 ألف نسمة داخل 58 ألف شقة يراعى التدرج في ارتفاع عقاراتها التي تضم أنماط مختلفة من الإسكان الذي يشغلها سواء الاجتماعي أو الاقتصادي والمتميز وبينهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضم أيضًا ناديًا اجتماعيًا يقع على مساحة 90 فدانًا يضم ملاعب مفتوحة لجميع الألعاب الرياضية وصالة مغطاة بأحدث طراز وحمامات سباحة مغلقة ومفتوحة وشاليهات ومطاعم وكافيهات ومدينة ملاهي تفوق مثيلتها في الدول الأوروبية.

وتعد مدينة الاسماعيلية الجديدة أول الوسائل لتعمير سيناء وتحقيق أهداف الأمن القومي، وتوطين أكبر عدد من المواطنين في شرق قناة السويس على أرض سيناء.

قناة السويس الجديدة

جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مشروع قناة السويس الجديدة التي افتتحت في 6 أغسطس 2015، وهي قناة موازية للقناة القديمة بطول 72 كيلو متر، وبعمق يصل إلى 24 متر وبغاطس 66 قدمًا، وتعتبر بمثابة البنية التحتية لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة التي تقوم بنقل تجارة العالم، وكذلك نقل مستلزمات الصناعة والإنتاج الكمي المنتظر من مشروع التنمية، وللحفاظ على مكانة قناة السويس وأهميتها العالمية بصفتها أكبر وأهم ممر ملاحي لحركة التجارة العالمية.

وساهمت قناة السويس الجديدة، فى تقليل زمن العبور فى قناة السويس من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، وكان الهدف منها هو زيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن في القناة ليصل إلى 97 سفينة يوميًا عام 2023، بدلاً من 49 سفينة عام 2014، وخلق ما يقرب من مليون فرصة عمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

محطة مياه الشرب بمدينة المستقبل

محطة مياه الشرب العملاقة بمدينة المستقبل في الإسماعيلية من المشروعات المهمة والتى دخلت الخدمة فى نهاية العام الماضى لخدمة 175 ألف نسمة من سكان مدينة المستقبل والمناطق الصناعية الأولى والثانية، تكلفتها ما يزيد عن 340 مليون جنيه منها 290 مليون جنيه للمرحلة الأولى، إضافة الى 50 مليون جنيه للشبكات، والقدرة التصريفية للمحطة من 400 إلى 800 لتر / الثانية بما يعادل 34 إلى 68 الف متر مكعب مياه يوميًا، والمساحة الإجمالية لمحطة المستقبل 11 فدانًا بما يعادل نحو 46 ألف متر مربع، وتخدم المحطة مجمع قوات الأمن والمجمع التعليمي والمنطقة الصناعية ومنطقة الاستثمار وعدد من التوابع والقرى الواقعة على طريق 36 الحربي، والمشروع يقضى تمامًا على مشكلة ضعف المياه بمنطقة المستقبل، بالإضافة إلى ضمان إنتاج كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية.

سحارة سرابيوم

معالجة مياه مصرف المحسمة وسحارة سرابيوم، التى تقع بالقرب من قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد جنوب الإسماعيلية، من المشروعات القومية العملاقة التى تم تنفيذها مؤخرًا، حيث تعد أكبر مشروع مائى أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس وقناة السويس الجديدة لنقل المياة إلى سيناء، ويبلغ طول مشروع سحارة سرابيوم بطول 024 مترًا، ويهدف المشروع إلى توفير مياه الرى من ترعة سيناء لرى نحو 200 ألف فدان ويستهدف نقل مليون و250 ألف متر مكعب من مياة مصرف المحسمة يومًيا لمعالجة مشكلة نقص مياة الرى.

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وتساهم سحارة سرابيوم فى توصيل المياه شرق القناة لإقامة العديد من المشروعات الاقتصادية على محور قناة السوىس الجديدة وتوصيل مياة الرى للأهالى بمشروع قرىة الأمل 1 و2 شرق البحيرات، كما أنها ستقضي تمامًا على تلوث بحيرة التمساح من مياة الصرف الصحى ويساهم فى الحفاظ على الثروة السمكية، ويبلغ قطر سحارة سرابيوم الداخلى ما يقرب من 20 مترًا مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترًا محفورة تحت القناة الجديدة، ويتم نقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيسى لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر منطقة تجمع بين القناتين القديمة والجديدة وتمر بسحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا وترعة التوسع شمالًا.

ويبلغ عمق سحارة سرابيوم تحت الأرض 120 مترًا، وتم انشاء مسار لمصرف المحسمة بطول 14 كيلو ونصف في اتجاه سحارة سرابيوم كما تم عمل رافعات للمياه لتصل إلي شرق القناة من خلال بيارات أسفل قناة السويس لتصل لمحطة المعالجة الثلاثية شرق القناة لاستخدامها في زراعة 50 ألف فدان شرق القناة، وتقوم سحارة سرابيوم بري من 70 إلى 100 ألف فدان.

كوبري تحيا مصر والممشى السياحي

"كوبري تحيا مصر" هو جسر يربط بين مدخل الإسماعيلية من جهة طريق بورسعيد مرورا بمنطقة الشهداء ووصولا لمحور محمد علي وميدان عدلي منصور حتى البلاجات والذي يبلغ طوله 3 كيلومترات وتكلفته الإجمالية 750 ألف جنيه.

كما تم إنشاء كورنيش بحيرة الصيادين والممشى السياحي على بحيرة التمساح ويبلغ طوله 2.150 كيلومترًا وعرضه من 95 وحتى 110 مترًا، يقع في محيطه طريق للدراجات ومطاعم وكافيتريات ودورات مياه عمومية متطورة ومقاعد فضلًا عن مول تجاري على مساحة تتجاوز 7 آلاف متر.

سوق السمك المطور

جاء ضمن الافتتاحات الرئاسية فى الإسماعيلية، مشروع "سوق السمك المتطور" الذى يقع فى أول طريق البلاجات، وهو سوق حضاري على مساحة 7200 متر مربع بتكلفه بلغت 44 مليون جنيه، وتم تنفيذه من خلال بروتوكول التعاون فيما بين المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على بحيرة الصيادين بطريق "عمارة السياحي" البلاجات"، ويشمل إقامة محلات جملة وفروشات للبائعين وكافيتريات بجانب الخدمات والمرافق الأساسية الأخرى ويعد مفخرة بكل المقاييس لأبناء الإسماعيلية وزوارها.

ويتضمن سوق السمك بالإسماعيلية، 20 محل أسماك جملة، و160 فرشًا لبائعى الأسماك، و16 كافتيريا كل منها مكون من طابقين، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق الأساسية، وأن السوق الجديد يقع على البحيرة مباشرة، كما يتضمن مجموعة من المحلات والمطاعم والكافيهات ومكان للبيع بالجملة.

النادي الاجتماعي للإسماعيلي بأرض النخليل

النادى الاجتماعى الجديد للإسماعيلي بأرض النخيل تم تنفيذه بدعم وزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف وتنفيذ إدارة المشروعات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث على مساحة إجمالية تصل لنحو 27 فدان وتبلغ تكلفته نحو 600 مليون جنيه.

ويعد مشروع فرع نادى الإسماعيلي الجديد بأرض النخيل انجازًا رياضيًا واجتماعيًا وثقافيًا، كما يعد صرحًا رياضيًا عملاقًا وهو واحد من ضمن مشروعات التنمية بالإسماعيلية وحلم تحقق لأبناء الإسماعيلية.

وأقيم مشروع النادى الاجتماعى للإسماعيلى على ثلاثة مراحل، تضمنت المرحلة الأولى إنشاء الفرع، وملعب نجيل صناعى وملعب خماسى نجيل صناعى وملعب كرة سلة أكريليك، وملعبين كرة يد، وملعبين تنس ومبنى خدمات لخلع الملابس، أما المرحلة الثانية، فتضمنت حمامين سباحة تدريبيين وحمامين سباحة آخرين للأطفال، وشملت المرحلة الثالثة إنشاء مبنى اجتماعى متكامل وموقع عام، ويهدف إنشاء النادى الاجتماعى إلى تدبير موارد ذاتية للنادى، وتحقيق أقصى استفادة من المنشآت والخدمات.

كما ضم مشروع النادى الاجتماعى للإسماعيلى 4 حمامات سباحة، و12 ملعبًا، ما يضم المشروع مبنى اجتماعى رفيع المستوى، ومبنى خدمات لخلع الملابس، وحديقة أطفال، ومطعم، وقاعة أفراح، وموقع عام.