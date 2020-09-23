س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى ونادى مصر بالدورى الليلة

يواجه الأهلى نظيره نادى مصر فى الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 29 ببطولة الدورى المصرى الممتاز، وتقام المباراة باستاد الكلية الحربية، ويسعى الأهلى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله سلبيًا فى آخر مواجهتين أمام الاتحاد السكندرى ثم مصر المقاصة، فيما يرغب نادى مصر فى تصحيح المسار والارتقاء فى سلم الدورى خاصةً لتواجده فى المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة، لذلك تعد مواجهة اليوم أمام الأهلي بمثابة المهمة المستحيلة بالنسبة له.

ونلقى الضوء على كواليس مباراة الأهلى ونادى مصر فى السطور التالية:

س: ما موقف الأهلى ونادى مصر فى جدول الدورى؟



ج : الأهلى (البطل) فى صدارة الترتيب برصيد 73 نقطة من 28 مباراة فاز فى 23 منها وتعادل فى 4 وخسر مرة وحيدة وسجل 63 هدفاً وعليه 8 أهداف.

بينما نادى مصر فى المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد 20 نقطة من 27 مباراة فاز فى 3 منها وتعادل فى 11 وخسر 13 وسجل 17 هدفاً مقابل 40 فى شباكه.

س: ماذا قدم الأهلى ونادى مصر منذ عودة الدورى من تجميد كورونا؟



ج: فى الجولة 28 تعادل نادى مصر مع طنطا (0 – 0) وهو التعادل السادس للفريق منذ عودة الدورى مقابل فوز وحيد وثلاث خسائر، وبنفس النتيجة تعادل الأهلى مع المقاصة فى الجولة 28 ليكون التعادل الثالث له فى 11 مباراة خاضها بعد استئناف الدورى مقابل 7 انتصارات وخسارة واحدة.

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س: كيف انتهت مواجهات الأهلى ونادى مصر السابقة قبل مباراة الليلة؟



ج : لقاء وحيد جمع الفريقين بالجولة 12 بتاريخ الخامس من يناير الماضى تفوق الأهلى (3 – 1) وسجل النيجيرى جونيور أجايى ومروان محسن (هدفين)، فيما أحرز أحمد الشيخ هدف نادى مصر الوحيد.

س: ماذا قدم محمود بسيونى قبل إدارة مباراة الأهلى ونادى مصر الليلة؟



ج: حكم اللقاء محمود بسيونى أدار 11 مباراة هذا الموسم فى مسابقة الدورى، من بينها لقاءا نادى مصر أمام طلائع الجيش والمصرى فى الجولتين السادسة عشرة والثانية والعشرين لكنه لم يُدر أى لقاء للأهلي.

-خلال المباريات السابقة أشهر بسيونى 36 ورقة صفراء وواحدة حمراء واحتسب 5 ركلات جزاء منها ركلتان فى لقاء الإنتاج الحربى والجونة بالجولة السابقة.

س: ما هى غيابات الأهلى أمام نادى مصر الليلة؟



ج: يفتقد الأهلى 7 لاعبين، فى المباراة وهم جيرالدو وعلى لطفى ومحمود متولى ومحمد محمود وحمدى فتحى وصالح جمعة ومحمد مجدى قفشة .



