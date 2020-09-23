حبس صاحب واقعة التنمر على فتاة وركلها بالشارع بجرجا سوهاج 4 أيام

قررت النيابة العامة بجرجا، حبس محمد ع م ا 24 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جرجا، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك عقب اتهامه بالتنمر على فتاة وركلها بقدمه أثناء سيرها بالشارع العام ببندر جرجا دائرة قسم جرجا.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا برصد المتابعة الأمنية ظهور مقطع فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميدا يتضمن قيام شخص بالتنمر علي فتاة وركلها بقدمه أثناء سيرها بالشارع العام ببندر جرجا دائرة قسم جرجا.

ونظراً لما تمثله الواقعة من تعدي سافر علي النفس ومخالفه قواعد وأعراف المجتمع المصري فقد وجه اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة البحث الجنائي ورئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية بالإشتراك وفرع الأمن العام بسوهاج لكشف هوية المجني عليه وتحديد وضبط المتهم.

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وأسفرت جهود فريق البحث التي ترأسها العقيد احمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم مصطفى فرغلى مفتش مباحث المركز إلي أن الواقعة تعود مضمونها ليوم 20 الجاري وأن المجني عليها تدعي ع ع ن خ 20 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري وتقيم دائرة مركز جرجا وأن مرتكب الواقعة المدعو محمد ع م ا24 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جرجا.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بأرتكاب الواقعة لقيام المجني عليها بالبصق عليه لقيامه بمعاكستها كان لسرعة تحديد وضبط المتهم أبلغ الأثـــر فـــي نفوس المواطنيــن وأكدوا ثقتهـم في جهاز الشرطة، تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.



