أسامة نبيه يصل القاهرة الخميس ويقترب من قيادة المقاصة

من المقرر أن يصل أسامة نبيه المدرب العام السابق للمنتخب الوطني والمدير الفنى الحالى لفريق الشعلة السعودى، إلي القاهرة بعد غد الخميس قادما من السعودية لانهاء اتفاقه مع إدارة نادي مصر المقاصة لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا لايهاب جلال الذي فسخ تعاقده مع الفريق، وطلب إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق المقاصة من إدارة ناديه سداد مستحقاته المتأخرة منذ ما يزيد عن 4 اشهر، وكذلك رواتب عمال غرف الملابس التي صرفها إيهاب جلال من جيبه الخاص بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي منذ فترة.

وتقدم إيهاب جلال بشكوى رسمية ضد إدارة ناديه يطلب فيها فسخ تعاقده مع النادي بسبب عدم حصوله علي مستحقاته وراتبه الشهرى لمدة تزيد عن الـ 4 أشهر، كما قدم الجهاز المعاون لايهاب جلال شكاوي مماثلة ضد إدارة المقاصة، ولم يقود إيهاب جلال مران الأمس أو جهازه المعاون، بسبب ازمة المستحقات قبل مغادرة ملعب التدريب

فيما رفض لاعبو المقاصة خوض تدريب الأمس بسبب عدم حصولهم علي مستحقاتهم المتأخرة، الا ان وليد هويدي المشرف علي الكرة في النادي طلب من اللاعبين خوض المران لحين حل الازمة، وبالفعل قام لاعبو المقاصة بخوض التدريبات بدون جهاز فني استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى.

على صعيد أخر ، أكد اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادى مصر المقاصة، أنه يتمنى من جميع الأندية تحسين علاقاتها مع الجميع لتقليل التعصب، وقال عبدالسلام فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "الرياضة يجب أن تقرب الأندية وتقلل التعصب بين الجماهير، وأى نادٍ كان يجب أن يفعل مثلما فعلنا أمام الأهلى وقدمنا لهم التهئنة، والجماهير تسير وراء إدارة النادى، نحاول أن نعيد الروح الرياضية بين الجماهير عقب عودتها إلى المدرجات، اللاعبون خارج المستطيل الأخضر أصدقاء وتربطهم علاقات جيدة".



