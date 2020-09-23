فايلر يتحدث عن رحيله وبنود عقده وسبب إشراك فتحى بمركز الجناح

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي تحققه على نادي مصر بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ29 من مسابقة الدوري.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" بدأنا المباراة بشكل ضاغط، وسجلنا هدف مبكر، ونجحنا في الفوز، وأعتقد أن اللاعبون قدموا أداءا جيدًا".

وأضاف:" أركز تمامًا في المباريات، ومن حقي رؤية عائلتي خاصة في ظل ظروف كورونا، ولا أحب أن أكون جزء من الشائعات التي يتم إطلاقها في الفترة الأخيرة، حاليا أنا أركز حاليا في عملي".

وواصل السويسري: "اشراك أحمد فتحي في مركز الجناح، بسبب وجود أزمة فيه خلال المباريات السابقة، وأجرب اللاعبين من أجل البحث عن حلول، بدأنا بشكل جيد في الموسم الحالي على مستوى الجناحين، لكن بعد العودة لم تكن الحلول كثيرة، لذلك فالهدف من التجربة هو البحث عن حلول".

وأكمل:" من الصعب تقييم حسين الشحات بعد غيابه الطويل، لكن سعداء بعودته، خاصة أن فترة غيابه طالت، وبالتالي فأنه سيحصل على الفرصة للعب بشكل تدريجي".، وتابع رينيه فايلر:" لن أتحدث في مسألة عقدي أو البنود الموجود فيه، هي شئون داخلية خاصة يتم مناقشتها داخل النادي، لا يجب التحدث فيها إعلاميًا".

وأردف: "عندما سافرت سويسرا، هناك 9 أشخاص من 10 قالوا لن يعود، ولكن عدت وأكملت مسيرتي ولا علاقة لي بتلك الشائعات، ونلعب من أجل تحقيق البطولات مع الأهلي ومصيري سوف أناقشه مع إدارة النادي فقط".

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وأتم قائلا: "هدفنا تحقيق البطولتين القادمتين دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر بعد تحقيق الدوري المصري، أريد تحقيق الثلاثية مع الأهلي".

فاز فريق الاهلي على نظيره فريق مصر بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأربعاء،بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي رسمياً مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 في تاريخه، سجل ثلاثية الاهلي عمرو السولية وكهربا وأجاي وشهدت المباراة تألق محمد الشناوي حارس الاهلي الذى تصدى لركلة جزاء أحتسبها محمود بسيوني حكم المباراة لفريق مصر كما تألق الشناوي وأنقذ فريقه من عدة فرص مُحققة ليواصل التألق خلال الموسم الحالي بجدارة.

وقدم فريق مصر عرض جيد لمدة 60 دقيقة وأهدر أكثر من فرصة ويُحسب له "كفاحه" طوال المباراة لكن "خبرة" الاهلي ولاعبيه حسمت الفوز للأهلي ليرفع الأخير رصيده إلى 76 نقطة ويتربع على القمة فيما تجمّد رصيد فريق مصر عند 20 ويبقي في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ولعب الاهلي المباراة بتشكيل نكون من : محمد الشناوي، محمد هاني ،رامي ربيعة ،ياسر إبراهيم، محمود وحيد، أليو ديانج ،عمرو السولية ، أحمد فتحي ،وليد سليمان، محمود عبد المنعم "كهربا" ومروان محسن.

فيما جاء تشكيل نادي مصر على النحو التالي : عصام ثروت، علاء عطا ، محمود شبانة ، أحمد أوكا، مصطفى كالوشا، إسلام صلاح ،أحمد يوسف ،هشام عبد الحميد ،محمد جمال، مصطفى سلطان وكليف نياكيا.



