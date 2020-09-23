سب وقذف من ناصر الخليفي للمصريين أمام القضاء السويسري.. فيديو

تقدم إثنان من شباب مصر بدعوى قضائية ضد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، أمام أحد المحاكم السويسرية، بتهمة سب وقذف مصر والشعب المصري، قرر الثنائى المصري أحمد عبد القادر ميدو وأحمد ناصر تقديم دعوى قضائية ضد ناصر الخليفي أمام المحكمة السويسرية، تتضمن فيديو يحتوى على عبارات عنصرية وسب وقذف للشعب المصري تعرضوا له من رئيس نادى العاصمة الفرنسية.

وأكد ميدو وناصر أن هذه الواقعة حدثت خلال سيرهم وراء ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في أحد شوارع سويسرا.

ومن المعلوم، أن من يقوم بتوجيه العبارات العنصرية أو التنمر في أوروبا يتعرض لعقوبات وأحكام مُشددة.

وقال ميدو عبدالقادر في تصريح خاص لليوم السابع أنه وزميله رفضا قبول اهانات من الخليفي ضد شعب مصر وقررا التوجه الى القضاء السويسري بعد تسجيل مقطع فيديو للقطري المتهم بقضايا فساد للتحقيق في الواقعة واتخاذ اجراء لرد الاعتبار ومعاقبة الخليفي على تصرفاته غير الاخلاقية تجاه شعب مصر.

وتابع قائلا: نحترم القضاء السويسري ونثق في العدالة القضائية لتوقيع عقوبات على ناصر الخليفي نتيجة تجاوزه في حق كل المصريين.

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من جانبه، قال موفد قناة العربية، صباح اليوم الأربعاء، إن المحكمة الاتحادية الجنائية فى بيلنزونا، جنوب سويسرا، ستحدد نهاية الأسبوع موعدا للنطق بالحكم بحق رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفي.

واستأنفت المحكمة الاتحادية أمس، النظر فى قضية ما بات يعرف بـ"فيفا جيت" التى تتعلق بأمين عام الاتحاد الدولى لكرة القدم الأسبق، المواطن الفرنسى جيروم فالك، ورجل الأعمال القطرى ناصر الخليفي.

ووجهت النيابة العامة إلى الخليفى تهمة التحريض على خيانة الأمانة، فى حين وجهت لفالك تهمة منح "بى أن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، بل مقابل فيلا بريانكا كما اتهمته بالتعتيم على عمولات منحها الخليفى له، لا سيما فيلا فاخرة وضعها تحت تصرفه، وقالت نيابة سويسرا، إن الخليفى وضع الفيلا بتصرف فالك اعتبارا من مارس 2014.

وأشارت النيابة السويسرية إلى أن فالك وعد الخليفى بمنح "بى أن سبورت" حقوق البث قبل قرار الفيفا. وأوضحت أن مسؤول الفيفا السابق حصل على وعد بشرائه الفيلا من قبل ناصر الخليفى فى 24 أكتوبر 2013 ويطالب "اتحاد الكرة" من المحكمة تغريم فالك بما يفوق أربعة ملايين يورو.



