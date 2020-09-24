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صورة نادرة للراحل علاء ولى الدين والمخرج شريف عرفة

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جمعت صداقة قوية بين المخرج شريف عرفة والراحل علاء ولى الدين، وأخرج له جميع أفلامه، لذلك نستعرض صورة نادرة للفنان الراحل مع شريف عرفة، وقد نشرها الفنان مصطفى بسيط عبر حسابه على تويتر.

وكتب مصطفى على الصورة، قائلا: "صوره للتاريخ مع حبيبنا الفنان الجميل قوى قوى عم علاء ولى الدين والمخرج العظيم الفنان الأستاذ شريف عرفة  الصورة دى فى بيت أستاذ أشرف عبد الباقى بحب الصورة دى جدا".

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يذكر أن المخرج شريف عرفة هو أول من قدم علاء ولى الدين في أولى بطولاته واخرج له أفلامه  عبود على الحدود عام 1999 و الناظر 2000 و ابن عز 2001 .

والفنان الراحل علاء ولى الدين حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1985 بدأت علاقته بالفن من خلال والده الفنان سمير ولي الدين في التلفزيون  حيث شارك بالعديد من المسلسلات والسهرات التلفزيونية منذ الثمانينات من القرن الماضي والتي منها بابا جاي، زهرة والمجهول،

لينتقل بعدها للعمل في السينما ويشارك في عشرات الأفلام منذ أواخر التسعينيات وحتى اوائل الألفينات والتي من أبرزها الناظر، عبود على الحدود، ابن عز، بالإضافة إلى عمله بالسينما والتلفزيون عمل أيضاً في المسرح حيث شارك في عدة مسرحيات منها لما بابا ينام، الابندا، ورحل عن عالمنا  عام 2003 .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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