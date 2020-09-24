الخلافات الأسرية تدفع "نجارا" لإنهاء حياته داخل ورشته فى الجيزة

انتحر نجار بشنق نفسه داخل ورشته الخاصة بالجيزة، لمروره بأزمة نفسية، بسبب خلافات أسرية، وانتقل رجال المباحث لإجراء التحريات، والاستماع لأقوال أسرته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل ورشة نجارة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة، معاينة محل الواقعة، أن مالك الورشة انتحر بشنق نفسه داخل ورشته الخاصة، لمروره بأزمة نفسية، بسبب خلافات أسرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن الاكتئاب، من أبرز الأمراض التى تؤدى للانتحار، والتخلص من الذات فيشعر دائما مريض الاكتئاب أنه شخص سئ ويسبب ازعاج وضرر لمن حوله وبالتالى يشعر بالذنب ويفكر فى الانتحار، وقد يتحول لإيذاء الآخرين عن طريق قتل من يحبهم أولا ثم الانتحار، وتظهر على المريض بعض الأعراض التى تدل على إصابته بالاكتئاب مثل العزلة الاجتماعية، الحركة البطيئة والنوم الكثير او عدم النوم.

كما أن مريض الفصام، فيعانى المريض من الهلاوس السمعية التى تجعله يفكر فى الانتحار سواء أن يرمى نفسه من مكان عالى أو قتل نفسه باله حادة.

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والوسواس القهرى ولكنه نادرا جدا، وهنا يتعرض الشخص لبعض الأوامر العنيفة التى تجعله يتخلص من نفسه بإلقائها من مكان مرتفع.

وهناك أمراض عضوية تسبب الانتحار ومنها "إصابة الشخص بمرض مزمن وعجز عن علاجه مثل السرطان ، القلب، الإيدز" أو التعرض لخسارة مالية كبيرة، مضيفًا أنه فى حالة ظهور علامات الاكتئاب على الشخص المصاب يجب استشارة طبيب نفسى متخصص حتى لا تزيد المشكلة فالاكتئاب أول خطوات الانتحار، وبعض الحالات تستدعى الدخول للمستشفى.



