نيابة سوهاج تجدد حبس 2 من عناصر الإخوان 15 يوما لانضمامهما لجماعة ارهابية

أمرت النيابة الكلية بسوهاج، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس 2 من عناصر الإخوان سوهاج، 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية

كانت النيابة العامة تحت إشراف المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والترويج إلى أفكار مخالفة للقانون وضد الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.

