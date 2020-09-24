11 نقطة تفصل أسوان عن صراع البقاء قبل 6 مباريات من نهاية الموسم

اقترب نادى أسوان بقيادة أحمد كشرى من تحقيق الحلم المنتظر لأبناء الجنوب، فى ظل العروض القوية التى يقدمها الفريق والتى كان آخرها، فوز تاريخى على الزمالك فى الجولة 28 ، والتى فاز بها أسوان بهدف نظيف، ليكون أول فوز لأسوان على الزمالك فى تاريخ مواجهات الفريقين، ويرفع رصيده للنقطة 34، ليقترب ثلاث خطوات دفعة واحدة نحو حلم البقاء فى دورى الأضواء والشهرة، وبات أبناء الجنوب يحتاجون لـ 14 نقطة فقط من أجل تحقيق الحلم المنتظر.

أسوان يمتلك 34 نقطة وضعته فى المركز التاسع بجدول مسابقة الدورى العام بعد 28 جولة حتى الآن، ويحتاج ممثل الصعيد إلى 11 نقطة فقط ليحقق حلم البقاء بجدول مسابقة الدورى العام، من أصل 6 مباريات متبقية بالدورى، وفى حال فوز وادى دجلة أقرب الفرق إلى أسوان فى جميع مبارياته المقبلة سيحصد 48 نقطة، ويصب فارق الأهداف حينئذ فى مصلحة أسوان.

مباريات أسوان المقبلة بعد لقاء الزمالك ستكون أمام فرق: الجونة، المصرى، وادى دجلة، حرس الحدود، الاسماعيلى والاتحاد السكندرى.

ورفض مسئولو أسوان فتح باب المناقشة أمام أى عروض يتلقاها لاعبو الفريق فى الفترة المقبلة، قبل حسم معركة البقاء فى الدورى العام، وذلك لمنع تشتيت اللاعبين والحفاظ على تركيزهم فى مواصلة النتائج القوية التى بدأت مع الدور الثانى تحت القيادة الفنية لأحمد كشرى مدرب الفريق.

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من جانبه، كشف الدكتور محمد عبد الغفار، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، عن موقف مصابى الفريق قبل مباراة الجونة، وذلك بعد خروج أكثر من لاعب مصابًا فى مباراة أسوان الأخيرة أمام الزمالك والتى انتهت بفوز أبناء الجنوب بهدف نظيف.

وقال عبد الغفار فى تصريحات خاصة: محمد إسماعيل مصاب بشد من الدرجة الثانية بالعضلة الخلفية ويغيب عن لقاء الجونة، أما محمد عبد المجيد فتعافى من إصابة الشد فى العضلة الأمامية ويعود اليوم للتدريبات الجماعية للفريق والجهاز الفنى يحدد مدى جاهزيته للمشاركة فى لقاء الجونة.

واصل: إبراهيم جلال وسولمون منساه يعانيان إجهادا خفيفا لن يمنعهما من المشاركة فى المباراة القادمة حسب رؤية الجهاز الفنى.

