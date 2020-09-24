دراما رمضان 2021.. غياب عادل إمام وتواجد يحيى الفخرانى

شهدت الأسابيع القليلة الماضية ظهور ملامح موسم دراما رمضان 2021 فى ظل الإعلان عن التعاقدات مع النجوم لتقديم مسلسلات جديدة والمنافسة فى الموسم الذى يرفع شعار "موسم النجوم الكبار"، خاصة بعدما حجز العديد من النجوم الكبار مكانهم فى الموسم بشكل مبكر.

ويعد الزعيم عادل إمام والنجم الكبير يحيى الفخرانى من النجوم الذين يحظون بمتابعة كبيرة فى الدراما التليفزيونية خلال السنوات الأخيرة، حيث اقتحم عادل إمام الدراما وتواجد بشكل منتظم بدءا من عام 2012 حتى العام الماضى، أما الفخرانى فيعد أبرز نجوم الدراما منذ فترة الثمانينيات وحتى الآن.

وسيكون الجمهور محروما هذا العام من مشاهدة الثنائى عادل إمام ويحيى الفخرانى فى موسم واحد، حيث يعود الفخرانى إلى الدراما فى رمضان 2021 بعد غياب عامين من خلال مسلسل يحمل اسم "نجيب زكى ذركش" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى ويشارك فى بطولته أنوشكا وكريم عفيفى ورامز أمير وإسلام إبراهيم ومحمد محمود ومقرر البدء في تصويره الشهر المقبل.

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أما بالنسبة للزعيم عادل إمام فتأكد غيابه عن دراما رمضان 2021 حيث قرر الحصول على إجازة من تقديم مسلسلات جديدة العام المقبل، بعد ظهوره هذا العام من خلال مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى امام وشارك في بطولته داليا البحيرى ودلال عبد العزيز وحمدى الميرغنى ومحمد كيلانى وطارق الابيارى وهدى المفتى ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين وسليمان عيد.

وكان الزعيم عادل إمام قدم 8 مسلسلات خلال التسع سنوات الأخيرة وكانت البداية بمسلسل "فرقة ناجى عطا الله" عام 2012 واستمر بعدها فى التواجد بشكل سنوى، حيث ظهر فى رمضان 2013 بمسلسل "العراف"، و"صاحب السعادة" عام 2014، و"أستاذ ورئيس قسم" عام 2015، و"مأمون وشركاه" عام 2016، و"عفاريت عدلى علام" عام 2017، وأخيراً "عوالم خفية" عام 2018، وأخيراً "فلانتينو" عام 2020.