رسميًا.. برشلونة يعلن رحيل سواريز إلى أتلتيكو مدريد

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي عن رحيل مهاجمه الأوروجوياني المخضرم لويس سواريز إلى نادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ووجه البارسا الشكر لسواريز الذي يعتبره من أساطير النادي كونه ثالث الهدافين التاريخين للنادي وذلك عبر الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع "تويتر" بعد 6 سنوات قضاها المهاجم الخطير على ملعب "كامب نو".

وقال برشلونة في بيانه: "اتفاق مع أتلتيكو مدريد على انتقال لويس سواريز، حيث توصل الناديان إلى اتفاق يقضى بانتقال مهاجمنا لهم، سيدفع فريق أتلتيكو مدريد لـ نادي برشلونة 6 ملايين يورو كمتغيرات".

أضاف: "يُعرب نادي برشلونة عن امتنانه لـ لويس سواريز لالتزامه وتفانيه ويتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل".

سواريز انضم إلى برشلونة في 2014 مقابل 82 مليون يورو، سجل مع البارسا 198، وتوج بـ13 لقبًا، أبرزهم دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس العالم للأندية.





