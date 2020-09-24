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الأهلي يٌعيد النظر في ملف المعارين بعد تألقهم في الدوري

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أعاد الجهاز الفني للأهلي النظر في ملف المعارين، خاصة بعد تألق بعضهم بشكل كبير مع أنديتهم منذ استئناف بطولة الدوري العام، وخاصة محمد شريف المعار لانبي وعمار حمدي المعار لطلائع الجيش وأكرم توفيق المعار للجونة بالإضافة للثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن المعارين لسموحة، وأتخذ الأهلي قراراً سابقاً بعودة عمار حمدي ومحمد شريف وأكرم توفيق، إلا أن قائمة العائدين قد تطول وتشمل لاعبين جدد بعد تألقهم بشدة، ومنهم صلاح محسن وناصر ماهر ومحمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار لسموحة، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

وعلى صعيد أخر طلب السويسري رينيه فايلر من جهازه المعاون إعداد تقرير واف وشامل عن فريق الوداد المغربي، قبل مواجهته المرتقبة فى نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر المقبل فى الدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 من نفس الشهر، فى القاهرة.

وطلب فايلر أن يشمل التقرير إفادة باللاعبين المصابين وأهم نجوم الفريق وطريقة اللعب التي يتبعوها مؤخراً، خاصة بعد إقالة الأسباني جاريدو من على رأس الجهاز الفني على خلفية تراجع النتائج على مستوى الدوري المغربي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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