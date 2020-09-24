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عنتر هلال يتعاون مع نجوم التسعينيات فى ألبوماتهم الجديدة

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يعود الشاعر الغنائى عنتر هلال إلى الساحة الغنائية مع نجوم التسعينيات فى ألبوماتهم الجديدة، الأولى مع المطرب محمد محيي بأغنية بعنوان "أحلى ناس"، من ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع محمد العشي.

والثانية يقدم عنتر مع المطرب حميد الشاعرى فى ألبومه الجديد دويتو يجمعه مع المطرب الشاب يوسف بعنوان "يا دنيا دوارة"، وألحان فلكلور، والتوزيع الموسيقي حميد الشاعري، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة.

وشارك عنتر هلال مع محمد محيى فى أكثر من أغنية من قبل أهمها: حبينا جرحونا من ألبوم أعاتبك من ألحان محمد محيى، أغنية ياريت من ألبوم حبيت عام 1991 وهي من ألحان محمد محيى.

كما طرح حميد أغنية "أنا بابا" مؤخرا، وهى من كلمات محمد البوغة، وألحان مديح محسن، وتوزيع أمين نبيل، وتقول كلمات الأغنية "لو جاى تقولى انى وحشتك.. لاء عدى اليوم قالوا مبروم على مبروم.. بعدك عرفنى.. أن أنا اشرفلى انساك.. شوف رايح فين.. لا تجيبلى نجوم السما.. ولا بقى لبن العصفور.. خلى الطابق مستور.. وابعد من هنا ولا بيهزنا كل دة.. روح مش ناقصين.. على مين دة انا بابا.

يذكر حميد الشاعرى طرح مؤخراً أغنية ديو بمشاركة كل من إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر بعنوان "قادرين"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجمهور، الذى أشاد بها عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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