كاليفورنيا تحظر سيارات الركاب والشاحنات العاملة بالبنزين بداية من 2035

تسعى ولاية كاليفورنيا حظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين وكذلك حظر استخدام السيارات الجديدة بداية من عام التي تعمل بالبنزين 2035، من أجل الحد من تلوث الهواء الذى يمكن أن يبشر بنهاية الاعتماد على محركات الحرق الداخلى .

وبحسب صور بثتها وكالة "رويترز"، فإن مئات السيارات الحديثة والشاحنات المعروضة للبيع بعد قرار ولاية كاليفورنيا، لحظر بيع السيارات والشاحنات التي تعمل بالبنزين.

وقد أعلنت بعض الدول والمدن فى جميع أنحاء العالم عن خطط للقضاء على سيارات الديزل فى أعقاب فضيحة انبعاثات فولكس واجن لعام 2015 ويقوم الاتحاد الأوروبى بإدخال قواعد أكثر صرامة لثانى أكسيد الكربون، وقال رؤساء بلديات باريس ومدريد ومكسيكو سيتى وأثينا أنهم يخططون لحظر سيارات الديزل من مراكز المدن بحلول عام 2025.

وتستعد فرنسا لحظر بيع السيارات التى تعمل بالوقود الأحفورى بحلول عام 2040 ووضع البرلمان النرويجى هدفًا غير ملزم أنه بحلول عام 2025 يجب أن تكون جميع السيارات صفر انبعاثات، وبينما قد تجد السيارات الكهربائية تجد بعض شركات صناعة السيارات صعوبة فى تحديد نهاية محرك الاحتراق، احتضنت شركات أخرى مستقبلاً تسود فيه السيارات الكهربائية.

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فيما يُشكل الحظر تهديدًا للوظائف الألمانية، حيث تعد بريطانيا أكبر سوق تصدير عالمى لمصنعى السيارات، حيث تبلغ حوالى 20٪ من المبيعات العالمية، وتستغرق صناعة السيارات الكهربائية وقتًا أقل من المتغيرات ذات المحركات الاحتراقية أو الهجينة، وقالت الحكومة إنها خاضعة للتشاور، تعتزم وضع حد لبيع السيارات والشاحنات الصغيرة التى تعمل بالبنزين والديزل حتى عام 2035، أو قبل ذلك إذا كان الانتقال أسرع ممكنًا.



سيارات جديدة للبيع عقب القرار



سيارات حديثة معروضة للبيع



سيارات للبيع فى أمريكا



سيارات للبيع فى كاليفورنيا



