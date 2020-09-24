انتهاء تصحيح الثانوية الأزهرية دور ثان وإعلان نتيجة تظلمات الدور الأول اليوم

قال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الأزهر، إن اليوم الخميس سوف يشهد الإعلان عن كافة نتائج الطعون لطلاب الدور الأول للثانوية الأزهرية، مضيفا أن مراكز التصحيح لامتحانات الدور الثانى سوف تنتهى اليوم الخميس بعد قرار مدها يوما آخر.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يتابعان بصفة مستمرة أعمال تصحيح الدور الثانى تمهيدا لتحديد موعد إعلان النتيجة والتى ستكون الأسبوع القادم.

وأدى طلاب الدور الثانى بالشهادة الثانوية فى 347 لجنة بـ27 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، أمتحن بها 41 ألفا و315 طالبا وطالبة بالقسمين الأدبى والعلمى.

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وكان الدكتور الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أعلن أنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الأول للثانوية الأزهرية يوم الإثنين القادم 28 سبتمبر، ويستمر حتى يوم الخميس 1 أكتوبر.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الثانى للثانوية الأزهرية من يوم الأحد 4 أكتوبر وحتى الثلاثاء 6 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة التنسيق يوم 10 أكتوبر.