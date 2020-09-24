عمر السعيد يقترب من العودة لدجلة

رفضت إدارة الكرة بنادى الزمالك برئاسة امير مرتضي منصور فكرة إعارة لاعبي الفريق الاول الذين سيتم الاستغناء عنهم نهاية الموسم لعدم اثبات قدراتهم مع الفريق ، وفي مقدمتهم عمر السعيد وكريم بامبو ومحمد عواد ومحمد عنتر ، حيث استقرت ادارة الكرة علي أن يكون انتقال هؤلاء اللاعبين علي سبيل البيع النهائي للاستفادة المادية من وراء بيعهم في التعاقد مع صفقات جديدة في ظل عدوم وجود سيولة مالية كافية داخل خزينة الزمالك للصرف علي الفريق الاول الموسم المقبل.

في نفس السياق تلقى عمر السعيد عرضا جديدا من إدارة وادى دجلة للعودة مرة اخري للفريق وهو ما وافق عليه اللاعب، وفضلت إدارة الكرة ان يكون انتقال عمر السعيد الي وادي دجلة من اجل اتمام صفقة محمد هلال لاعب وسط دجلة في ظل رغبة ادارة الزمالك في تدعيم وسط الملعب تحسبا للرحيل المحتمل لفرجاني ساسي.