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الأهلي يعرض طلبات البلايلي وبانون وهيما على لجنة التخطيط

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توصل مسئولو النادي الأهلي لتصور كامل فيما يخص الطلبات الشخصية للثلاثي محمد إبراهيم صانع العاب المقاصة ويوسف البلايلي مهاجم الأهلي السعودي وبدر بانون مدافع الرجاء المغربي، قبل عرض الأمر برمته على لجنة التخطيط لمنح الضوء الأخضر لأنهاء المفاوضات مع أنديتهم تمهيداً لضمهم للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي أن يوسف البلايلي طلب الحصول على 3 ملايين دولار سنوياً، قبل أن يتم إقناعه بالحصول على 2 مليون دولار حتى هذه اللحظة في المفاوضات الجارية بيتن الطرفين، فيما تم الاتفاق مع بدر بانون على تقاضيه مليون دولار سنوياً، في الوقت الذي تم منح محمد إبراهيم وعداً بإدراجه ضمن لاعبي الفئة الأولى بحيث يحصل على 8 ملايين جنيه سنوياً بعد أن طلب في بداية المفاوضات الحصول على 11 مليون جنيه والمساواة بمحمد الشناوي ووليد سليمان نجمي الفريق.

ونجح الأهلي في التوصل لاتفاق مع الرجاء المغربي لضم بانون بعد انتهاء فعاليات بطولة دوري أبطال افريقيا، فيما لازالت المفاوضات مستمرة مع الأهلي السعودي والمقاصة فيما يخص صفقتي يوسف البلايلي ومحمد إبراهيم.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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