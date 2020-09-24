مواعيد مباريات اليوم الخميس 24 / 9 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

ينشر "اليوم السابع" مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 24 / 9 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة وادى دجلة وسموحة على ستاد بتروسبورت ومباراة المصرى البورسعيدى والإنتاج الحربى على ستاد برج العرب بالإسكندرية ومباراة الجونة وأسوان على ستاد خالد بشارة ومباراة الاسماعيلى وبيراميدز على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة وادى دجلة وسموحة

تقام مباراة وادى دجلة وسموحة في تمام الثالثة عصر اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الفريق السكندرى على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 15 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى والإنتاج الحربى

تقام مباراة المصرى البورسعيدى والإنتاج الحربى في الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها المصرى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سموحة بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما حقق الإنتاج الحربى فوزاً ثميناً على الجونة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين مع الاتحاد السكندرى والاسماعيلى فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 9 وخسر 10 وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

موعد مباراة الجونة وأسوان

تقام مباراة الجونة وأسوان في الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس على ستاد خالد بشارة في مواجهة قوية بين الفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما يعيش تماسيح النيل أفضل فتراتهم بعد الفوز على الزمالك بهدف دون رد في نفس الجولة لأول مرة في تاريخهم .

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ويحتل الجونة المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلهم وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً .

موعد مباراة الاسماعيلى وبيراميدز

تقام مباراة الاسماعيلى وبيراميدز في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد الاسماعيلية في لقاء لن تنقصه الإثارة الكروية ، يدخل الدراويش لقاء الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من انبى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز بيراميدز على حرس الحدود بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 7 وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 15 وتعادل في 6 وخسر في 7 لقاءات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



