اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23/9/2020

الزمالك يقترب من التعاقد الرسمى مع مهاجم أجنبى سوبر

اقتربت إدارة الكرة بنادى الزمالك بقيادة امير مرتضي منصور من التعاقد رسميا مع مهاجم أجنبي متميز لتدعيم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بالتوازي مع مفاوضات إدارة الكرة مع المدربين الأجانب لتعيين مدير فني للفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للتعاون السعودي والذي فسخ تعاقده مع الزمالك مؤخرا ، وكشف مصدر داخل إدارة الكرة ان الزمالك حسم المفاوضات مع مهاجم يلعب في الدورى السعودى ويمتلك سيرة ذاتية قوية، وسيتم الإعلان عنه رسميا عقب انهاء ملف المدير الفني الأجنبي.

فايلر يمهد لرحيله عن الأهلى بهذا الطلب

تقدم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بطلب يمهد لرحيله لمجلس إدارة الأهلى بعد ساعات من جلسته مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، ويعرض محمود الخطيب تفاصيل ونتائج جلسته الأخيرة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق على لجنة التخطيط للكرة بالنادي خلال اجتماعه معهم خلال اليومين المقبلين، لاسيما فى ظل تداول أنباء قوية حول غموض موقف المدرب السويسرى وإمكانية رحيله عن النادي قبل بداية الموسم الجديد.

اتحاد الطائرة يكرم عزمى مجاهد وعبد الرحمن عوف فى نهائى كأس الرجال الليلة

كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن تكريم الراحل عزمى مجاهد نجم اللعبة السابق بنادى الزمالك بإهداء درع الاتحاد إلى ابنته فى نهائى كأس مصر عقب لقاء الأهلى وطلائع الجيش بصالة صيد أكتوبر الليلة، كما سيتم أيضا تكريم الراحل عبد الرحمن عوف نجم اللعبة السابق على هامش النهائى.

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الخطيب يبحث مصير فايلر فى الأهلي مع لجنة التخطيط بعد جلسة "القلق" يعرض محمود الخطيب، رئيس الأهلي، تفاصيل ونتائج جلسته الأخيرة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال اجتماعه معها خلال اليومين المقبلين، لاسيما فى ظل تداول أنباء قوية حول غموض موقف المدرب السويسرى وإمكانية رحيله عن النادى قبل بداية الموسم الجديد.

تنظم لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة محاضرات تثقيفية لمراقبي حكام مباريات الدوري الممتاز، بحضور وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام وعزب حجاج مدير اللجنة، وسيد مراد رئيس اللجنة الفنية للجنة الحكام بالجبلاية، الهدف منها التعريف بآخر التطورات والتغيرات الجديدة فى مجال التحكيم.

الإنتاج الحربى يطالب المصرى بـ15 مليون جنيه لبيع غنام محمد

كشف مصدر بمجلس إدارة المصرى البورسعيدى أن ناديه تلقى موافقة من الإنتاج الحربى للاستغناء عن خدمات غنام محمد فى الميركاتو الصيفى الجارى مقابل الحصول على 15 مليون جنيه، الأمر الذى رفضه مسئولو المصرى ودخلوا فى مفاوضات مكثفة مع نظرائهم فى الإنتاج الحربى لتخفيض الرقم المطلوب.