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تشييع جنازة محمد فريد خميس اليوم من أمام مصانعه بمدينة العاشر من رمضان

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أكد المهندس عمرو خميس ، نجل شقيقة الراحل "محمد فريد خميس" أنه نظرا لوصول الطائرة الخاصة التى تحمل جثمان رائد الصناعة الراحل "محمد فريد خميس"، فى الساعة الثانية ظهرا، تم تعديل الموعد المحدد لصلاة الجنازة ليكون، الثالثة عصرا، بالعاشر من رمضان، ويعقبها دفن جثمان الراحل الرابعة عصرا، بمقابر الروبيكى بالعاشر من رمضان، على أن يتم تلقى العزاء، بالتجمع الخامس، عقب صلاة المغرب.

والراحل يمثل جيلا مهما من البنائين فى الصناعة والاقتصاد، وحرص على الجودة والمنافسة فى صناعة حملت اسم شركته كأحد المنتجات التى حملت اسم مصر بالخارج، وترك خلفه مؤسسة  صناعية وتعليمية مهمة ومبادئ تستحق أن يرعاها من يأتى بعده.

حصل على بكالوريوس تجارة جامعة عين شمس، وماجيستير تكاليف صناعية وحاصل على أرفع وسام بلجيكى عام 2008 قلده له ولى عهد بلجيكا،  مؤسس مجموعة النساجون الشرقيون.

وكان الراحل قد توفى يوم السبت الماضى، داخل أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 80 عاما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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