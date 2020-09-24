كواليس نجوم زمان.. حكاية كنكة مارى منيب وقهوتها مع الهلال الأحمر

للنجوم عادات يقومون بها فى الكواليس، اعتاوا عليها فى أوقات الاستراحة أثناء القيام بأدوارهم فى الأعمال التى يشاركون فيها سواء فى المسرح أو السينما أو التلفزيون، أو خلال البروفات، وبعض هذه العادات يتفائلون بها أو تقلل من توترهم أثناء العمل.

وكان لنجوم الزمن الجميل بعض العادات التى يقومون بها فى الكواليس، نشرتها مجلة الكواكب فى عدد نادر صدر عام 1952 تحت عنوان: "حكايات من وراء الكواليس".

ومن بين هؤلا النجوم الفنانة الكبيرة وملكة الكوميديا مارى منيب، والتى اشتهرت بين زملائها بالكرم الشديد، فكانت تصر عندما يزورها أى زائر فى فترات الاستراحة بالكواليس على أن تقدم له الشاى والقهوة والسجائر إن كان مدخناً، وتسأله عن صحته وصحة زوجته وأولاده وأقاربه وأصدقائه حتى وإن كان يزورها لأول مرة.

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وكانت مارى منيب تعيش فى المسرح كما تعيش تماماً فى بيتها، فكانت تحضر كلبتها دائماً معها، كما تصطحب كنكة القهوة التى تحب أن تشربها بيتى ، حتى أنها فرشت غرفتها فى المسرح ببعض الأثاث الذى نقلته من بيتها، وزينتها ببعض الصور والتحف التى كانت تعها فى منزلها، وكان يزورها أولادها فى المسرح ويجلسوا فى غرفتها وكأنها جعلت من المسرح صورة من بيتها.

وأثناء زيارة الكواكب لمارى منيب فى غرفتها زارها الريجيسير قاسم وجدى، فرحبت به مارى منيب كعادتها وقدمت له واجب الضيافة وظلت تسأله عن صحته وصحة أولاده ومعارفه، وعن كل أفراد الكومبارس الذين يتعامل معهم، ثم قال قاسم وجدى لها "ياستى أنا قاصدك فى خدمة"، فرحبت مارى منيب على الفور، قائلة "من عنيا يا اخويا، طلباتك".

وهنا أخرج وجدى من جيبه عقد اتفاق بأن تمثل مارى منيب دوراً فى فيلم سينمائى نظير مبلغ بسيط وقا لها :" تتكرمى وتقبلى العرض دخ مساعدة منك؟ ، فردت مارى منيب بطريقتها الضاحكة "ليه يا ابنى هو الفيم بتاع الهلال الأحمر؟!".

